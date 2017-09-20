新華社北京9月20日電（記者 王優玲）中國質量協會、全國用戶委員會20日發佈的「2017年中國汽車行業用戶滿意度測評結果」顯示，2017年中國汽車行業用戶滿意度指數為78分，同比提高1分，近5年來首次出現同比提高。

結果顯示，中國汽車滿意度指數在2012年實現歷史最高水平80分后，一直處於震蕩回落的局面。今年滿意度提升的主要原因是汽車品牌形象和產品質量的全面提升。2017年中國汽車行業品牌形象同比提高0.4分；產品質量方面，可靠性滿意度77.3分，同比提高0.5分。

當前我國汽車市場競爭仍以質量為基石，品牌軟實力作用凸顯，而價格和質量因素影響力在弱化。數據顯示，汽車品牌形象對滿意度的影響力比2012年提升了20%，今年再次成為影響滿意度的首要因素。

測評結果顯示，自主品牌滿意度和質量水平同比有明顯改善，與合資品牌差距縮小。吉利、長城、長安、上汽、奇瑞等自主品牌今年都有車型分獲細分市場滿意度第一名，尤其在SUV領域。

值得注意的是，2017年中國汽車行業售後服務滿意度76分，同比下降1分。中國汽車用戶希望經銷商改善服務水平的要素包括：維修或保養過程中所花費的時間要合理；故障(問題)能夠一次性修好(解決)等。

在新能源車方面，2017年中國新能源汽車用戶滿意度75分，與去年持平；新能源車用戶抱怨率17.6%，同比下降5個百分點；用戶忠誠度72分，同比提高2分。

據了解，自2002年開始，中國質量協會、全國用戶委員會連續16年組織開展中國汽車行業用戶滿意度測評，並每年定期向社會發佈測評結果。2017年測評對象為2017年銷量較大的195個品牌車型，涉及全國56個汽車生產企業、63個汽車品牌。