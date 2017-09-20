中國汽車行業用戶滿意度指數5年來首現提高北京新浪網 (2017-09-20 18:02)
新華社北京9月20日電（記者 王優玲）中國質量協會、全國用戶委員會20日發佈的「2017年中國汽車行業用戶滿意度測評結果」顯示，2017年中國汽車行業用戶滿意度指數為78分，同比提高1分，近5年來首次出現同比提高。
結果顯示，中國汽車滿意度指數在2012年實現歷史最高水平80分后，一直處於震蕩回落的局面。今年滿意度提升的主要原因是汽車品牌形象和產品質量的全面提升。2017年中國汽車行業品牌形象同比提高0.4分；產品質量方面，可靠性滿意度77.3分，同比提高0.5分。
當前我國汽車市場競爭仍以質量為基石，品牌軟實力作用凸顯，而價格和質量因素影響力在弱化。數據顯示，汽車品牌形象對滿意度的影響力比2012年提升了20%，今年再次成為影響滿意度的首要因素。
測評結果顯示，自主品牌滿意度和質量水平同比有明顯改善，與合資品牌差距縮小。吉利、長城、長安、上汽、奇瑞等自主品牌今年都有車型分獲細分市場滿意度第一名，尤其在SUV領域。
值得注意的是，2017年中國汽車行業售後服務滿意度76分，同比下降1分。中國汽車用戶希望經銷商改善服務水平的要素包括：維修或保養過程中所花費的時間要合理；故障(問題)能夠一次性修好(解決)等。
在新能源車方面，2017年中國新能源汽車用戶滿意度75分，與去年持平；新能源車用戶抱怨率17.6%，同比下降5個百分點；用戶忠誠度72分，同比提高2分。
據了解，自2002年開始，中國質量協會、全國用戶委員會連續16年組織開展中國汽車行業用戶滿意度測評，並每年定期向社會發佈測評結果。2017年測評對象為2017年銷量較大的195個品牌車型，涉及全國56個汽車生產企業、63個汽車品牌。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【KYOCERA】日本京瓷彩色陶瓷刀14cm(紅柄)
- Hugo Boss Pure Eau de Toilette 勁澄男性香水 75ml
- LOGOS #71805020 ROSY I-LINK XL 五人帳
- 【Dickies】2014男時尚棕色雙車縫輥扣皮革皮帶【預購】
- Bernice - 馬丁餐椅 3色可選
- 【GARMIN】VIRB Elite 玩家型高畫質運動攝影機
- 【城市家居-綠的傢俱集團】現代感高腳四斗櫃-新楓系列(收納
- 日本Traveler Station 19吋PC超靜音輪鋁框行李箱-深藍框
- ESCENTS 伊聖詩 戀戀情深修護噴霧(500ml)
- bodipad 寶沛墊 釋壓600 記憶床墊雙人8cm
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多