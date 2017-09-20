北辰實業(00588-HK)完成發行13.2億元中期票據北京新浪網 (2017-09-20 18:02)
北辰實業(00588-HK)公佈，公司於2017年9月18日開始發行北京北辰實業股份有限公司2017年度第一期中期票據，截至2017年9月20日，扣除承銷費用之後的募集資金凈額已到賬。
該票據簡稱：17 北辰實業 MTN001，代碼：101773019，期限為3+2年，實際發行總額為13.2億元，發行利率5.14%。
(責任編輯：finet)
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