來源： 雷鋒網

董明珠「造車」一說 傳播已久，此次對一汽夏利的收購行為，透露出格力布局核心充電技術之後，終於開始落地具體產業，帶動格力電器向新能源行業轉型。

瞄準一汽夏利

2017年9月8日，中國第一汽車股份有限公司（簡稱「一汽股份」）發佈公告稱，一汽股份正在籌劃涉及公司的重大事項。公司股票（股票簡稱：一汽夏利，股票代碼：000927）於下午開市起停牌。

同時，多家媒體報導稱，董明珠及格力團隊於幾日前現身天津一汽夏利汽車股份有限公司，集體參觀天津一汽工廠。一汽夏利內部人士也對外爆料稱，董明珠攜格力團隊就入股天津一汽夏利事宜進行了最後磋商。

據雷鋒網了解到的消息是——格力團隊人員已入駐天津一汽夏利，股份收購具體事宜最快或將於下周公佈細節進展。而一汽夏利第二大股東天津百利機械裝備集團有限公司將於此輪退出。

但9月18日晚間，格力電器發佈公告，澄清「造車」傳聞，「公司及公司高管團隊從未就入股事宜與天津一汽夏利進行磋商，也未前往併入駐天津一汽夏利，未就入股事宜與天津一汽夏利達成過任何一致意見。」

需要注意的是，此次出面澄清的，是格力電器公司。此前，董明珠欲帶領格力電器收購珠海銀隆，轉型介入新能源汽車領域，將其掐斷的，也是格力電器。

2016年4月，格力發佈公告稱，公司正在籌劃發行股份購買資產事項，該交易標的為珠海銀隆；8月，格力終於正式公佈了收購珠海銀隆的詳細方案，格力擬向珠海銀隆的全體股東發行股份，收購其持有的珠海銀隆合計100%股權，收購價格大約在130億元。

10月28日，格力召開2016年第一次臨時股東大會，因配套募集資金議案未通過，導致格力收購珠海銀隆事宜受阻引發證監會下發關注函。最終，2016年11月16日，格力電器發佈公告宣布，決定中止籌劃發行股份購買珠海銀隆。收購以失敗收場。

其後，董明珠個人聯合萬達、京東、中集集團、北京燕趙匯金等4家單位，共同增資30億元，獲得珠海銀隆22.388%的股權。其個人投資約10億元，獲得約7.46%的股權。當時王健林還笑稱：「這都是因為董明珠，我相信她的判斷。我連自己佔多少股份也不太知道。」

2017年4月最新資料顯示，董明珠持股比例已攀升至17.46%，為珠海銀隆第二大股東。

布局新能源

董明珠為何要鐵了心入股珠海銀隆？

一位汽車業內人士對雷鋒網表示，珠海銀隆的核心技術是鈦酸鋰電池，具有高安全性、高穩定性、長壽命和綠色環保的特點。缺點是能量密度低，作為汽車動力電池時，體積、重量、電池總容量、汽車續航里程均受限。

而其突出優點則是充電速度快，適合頻繁短途行駛、中間具備停車充電可能的車輛——比如珠海銀隆的主打產品電動公交車。

憑藉「超導納米環形結構新型電池」這個核心電池技術，珠海銀隆在2009年時就已實現電動大巴500公里續航，而且每次充電僅需十多分鐘。據雷鋒網（公眾號：雷鋒網）了解，該技術彼時被廣泛認為是與比亞迪磷酸鐵鋰電池、中聚雷天稀土鋰電池並肩的技術。再之後，通過系列投資併購，珠海銀隆建立起從電池、電機、電控、電空調到電動汽車產業鏈。

主要注意的是，珠海銀隆這些廣受好評的核心電池技術，來自其背後的一家海外企業——由於長期虧損、已在納斯達克退市的Altair Nano（美國奧鈦納米技術有限公司，簡稱「美國奧鈦」）。

2010年，珠海銀隆最終實現53.18%持股比例的收購行動，將美國奧鈦收入囊中。其後，美國奧鈦兩家下屬子公司——Altair US與Altairnano（簡稱「奧鈦納米」）也被一同納入珠海銀隆體系中。藉此，剛於2009年成立的珠海銀隆，正式邁入新能源汽車、充電設施和儲能技術領域。

據奧鈦納米官方資料顯示，公司所掌握的電池技術具備安全性較高、快速充電、循環壽命長、工作溫度範圍寬等特點。從充電次數來說，傳統鋰離子電池在報廢前通常可充電約1000次，而在實驗室測試中，奧鈦納米能量存儲和電池系統已實現16000次以上的充放電循環，其速率比常規電池高40倍，且仍保持了高達初始充電容量80%的容量。

雖然鈦酸鋰電池暫時具備能量密度低、成本較高等問題，但既然選擇將這項技術握在手中，董明珠就不可能不將其具體落地。

短板互補

董明珠堅決入局新能源汽車，其實包含著格力自身的天花板問題。

董明珠曾在10月28日股東大會上對投資者表示：「真正的投資者，一定會舉雙手讚成（收購珠海銀隆），要站起來讚成。不收購，馬上下面就遇到短板，智能家電怎麼辦？所有生活電器連起來之後跟城市電網聯通等一系列問題都擺在這。」

最近五年，格力電器營收增長率從37.3%、19.9%下滑至16.6%，2015年更是直接下跌28.2%，總營收跌破千億，格力整體股價也呈上行乏力之勢。董明珠自己也承認，格力已經觸到了天花板。

同為「家電三巨頭」的海爾、美的、格力，前兩者早已開啟轉型之路。

張瑞敏主導下的海爾，堅定走向全球化道路，轉型互聯網企業。早早實現改制的民營企業美的集團，則選擇押注智能製造。2016年5月，美的以每股115歐元，共計約300億元人民幣的價格，要約收購歐洲最大的機器人企業庫卡。

而經過多年快速發展、單一空調業務增長逐漸見頂的格力集團，將最大轉型籌碼放在了新能源汽車上。

9月19日，廣汽集團公告稱，公司於9月18日與深圳市騰訊計算機系統有限公司簽署了戰略合作框架協議，雙方將在智能網聯和新能源汽車相關業務領域開展合作。加上此前阿里與上汽集團聯合打造「互聯網汽車」，李彥宏的Apollo無人駕駛計劃，汽車行業內的競爭已然如火如荼。

另一面，即使格力具備了珠海銀隆在電池領域的核心技術，但後者在整車製造經驗上非常薄弱，汽車生產線也不夠完善。也是因此，董明珠將目光鎖定一汽夏利。夏利造車多年，具備成熟技術和人員，能夠實現新能源汽車的早日量產。而此時恰逢抄底夏利好時機。

一位北汽內部人士對雷鋒網表示，夏利自從倒下后便再也沒起來過。

1986年，第一批夏利還在津汽生產線上時，鄧小平在李瑞環的陪同下視察天津一汽製造廠，時任天津市市長的李瑞環親自為這批車起名「夏利」，寓意「華夏得利」。據說，當時男孩子送女生回家時，為了給對方留下好印象，寧可放過三輛奧拓計程車、也要打到一輛夏利才有面子。

當初如何風光，現今如何頹廢。

2013年與2014年，一汽夏利分別虧損4.8億元、12.59億元，2015年7月15日，一汽夏利發佈的上半年業績預告顯示，公司凈利潤虧損預計將達到5-5.7億元。連續虧損的一汽夏利隨時面臨被退市的風險。

好在，2016年，通過轉讓天津一汽豐田15%股權與確認投資收益實現盈利，暫時避過被退市的危機。但今年上半年，一汽夏利營收再次下滑38%，巨虧6.86億元，產銷同時下降。

因此，業內人士分析稱，格力與一汽夏利的聯手，一方面可以推動董明珠「新能源造車」項目的邁進，布局產業鏈上下游，早日實現新能源汽車的量產；同時幫助夏利品牌借勢轉型，邁出泥潭。據雷鋒網了解，格力入股后，一汽夏利將轉型做新能源汽車，不再生產傳統燃油車型。

2017年年初，格力電器、銀隆公司與天津市政府簽訂戰略合作框架協議，三方共同打造智能電器、智能裝備、新能源電池及汽車產業基地。若董明珠與一汽夏利合作達成，格力這項邁向新能源行業的轉型計劃，或許優先解決了產業基地問題。