新華社西安９月２０日電（記者 毛海峰）作為我國軍工大省的陝西省，今年初以來積極推動軍民雙方在設備、信息、知識、人才等方面的開放共享，成功地使軍民融合從淺層的「牽手」上升到了深入的「熊抱」。

據陝西省國防科技工業辦公室的資料顯示，在設備共享方面，今年陝西省啟動了陝西軍工科研儀器和設施設備共享服務平台建設，審核發佈了首批共享設施設備目錄，１０００餘台（套）重大試驗設施和大型科研儀器設備實現開放共享。

在信息方面，發揮全軍武器裝備採購信息網和國家軍民融合公共服務平台作用，為陝西省軍工和「民參軍」單位提供軍民融合項目信息共享服務。目前在裝備採購信息網註冊企業４００多家，在軍民融合公共服務平台註冊企業１１９家，對接信息１０００多條。

在知識方面，陝西省軍工單位與高校和地方企業建立了２６個國家重點實驗室，４個國家級和２５個省級工程中心，１０個國家級和４３個省級企業技術中心，２０個國家級和省級技能大師工作室。重點推進省政府和國防科工局共建高校，在自貿區建立軍民融合「專利池」。

在人才方面，成立了中國（陝西）軍民融合人才發展聯盟，舉辦軍民融合系列高級研修班培訓３００多名高級專家和各類人才。籌建陝西軍民融合產業發展智庫，為軍民協同創新和產業發展提供人才保障。

陝西省國防科技工業辦公室主任原忠德告訴記者，通過開放共享，目前陝西省「軍轉民」企業已達３００多家，「民參軍」單位有５８９家。全省有４個產業基地被批准為國家級軍民融合產業示範基地，並於今年將在工業機器人、先進復合材料、電子信息、增材製造等領域組建１０個軍民融合產業聯盟，為破解全國軍民融合難題探索出一條新路來。