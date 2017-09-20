美銀美林升萬科（02202.HK）目標價至34元 評級『買入』

美銀美林發表的報告指，萬科（02202.HK） -0.350 （-1.237%） 沽空 $1.55百萬； 比率 0.307% 主要股東是深鐵，加上公司最近購入了廣州的資產包，料可受惠粵港澳大灣區發展，將萬科目標價由27.2元上調至34元，維持『買入』評級。

該行指出，萬科對深鐵的前海及深圳安托山項目仍感興趣，相關項目可售總樓面達160萬平方米，雖然2016年時以增發方式收購相關項目最終失敗，但該行認為萬科以現金購入項目部分權益較可行，假設成功購入當中50%權益，可貢獻盈利120億人民幣，同時帶動資產凈值增長5%。該行又指，深圳市政府計劃開工興建4條新鐵路線及2條支線，未來數年將連接深鐵，相信可為萬科提供更多『鐵路+物業』的發展項目。

該行續指，萬科早前以551億人民幣購入廣州的資產包，涉及總樓面達211萬平方米，每平方米土地成本26，000人民幣，較在公開市場拿地便宜30%，而且可帶動萬科的大灣區土儲佔比由22%增至30%，料將推動資產凈值增長2%，並帶來70億人民幣的盈利。（el/u） （報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2017-09-20 16：25。）