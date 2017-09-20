中證網訊（記者？張玉潔）9月20日，「未來的城市，更新的美好」——2017中國城市更新論壇在北京CBD郎園開幕，本次吸引了近千人蔘會，是中國目前規模最大、級別最高的城市更新峰會。此次論壇由高和資本、國開金融、華融融德、中聯基金、泰康資產、中信證券、黑石等國內外50多家頂尖機構聯合發起，並邀請了袁懷中、王兵、左坤、蘇鑫、王林、毛大慶等多位業內專家和從業者參與。在本次論壇上，與會人士指出，隨著城市的發展，一線城市中心新增土地面積逐年大幅減少，城市更新有望成為城市發展新的增長點，市場規模有望突破萬億。

一線城市迎來更新熱潮

隨著城鎮化不斷推進和房地產市場快速發展，國內房地產正從新建、開發、交易為主的市場，逐步轉向以存量房交易為主的時代。與此同時，城市中心尤其是一線城市中心新增土地已經處於極度稀缺的狀態，城市未來的發展需建立在對現有建築的升級改造更新之上，城市更新成為城市發展的新增長點。

本次論壇上，住建部政策研究中心主任秦虹發佈了《2017中國城市更新研究報告》，報告指出，我國已從傳統的物質層面、拆舊建新式的城市更新，發展到反映新時代要求、承載新內容、重視新傳承、滿足新需求、採用新方式的城市有機更新的新階段。

各大企業和機構代表也在會上圍繞「城市更新」話題展開了深入探討，嘉賓們一致表示，以一線城市核心區域「舊樓改造、存量提升」為核心的「城市更新」，將成為房地產市場未來十年的下一個風口。

實際上，美國、歐洲、日本等發達國家早在上百年前就完成了大規模的房地產開發，進入到存量資產階段，更新、運營和改造是房地產行業重要的市場之一。而對中國而言，城市經濟有大量的存量資產還沒有發揮其價值，未來機會很大。城市更新論壇秘書長陳方勇認為，中國正在率先迎來城市更新的浪潮，「保守估計，其中蘊含的商機，預計將達到數萬億元」。

眾企業紛紛試水

面對城市更新高達數萬億的商機，越來越多的房企和機構開始關注存量更新市場，並付諸實踐。

目前，針對城市更新眾多細分市場，有聚焦棚戶區片區改造開發的企業，例如首開很早就提出了「城市復興官」計劃，萬科、遠洋、陽光城等房企也紛紛價碼城市更新；有聚焦新材料、新技術研發的企業，北新建材成為了該領域的一站式提供商；有聚焦將改造低坪效空間的聯合辦公企業，如優客工場、氪空間等；也有聚焦將老工廠改造成為創新創意產業園的企業，如翌成、德必等；還有聚焦將老舊物業改造成為特色酒店的企業，皇家驛站便是其中的典型代表。

同時，大量的資本方也開始密切關注城市更新和舊樓改造。2012年，國開金融與高和資本收購的上海中華企業大廈屬於其中的典型案例，隨後兩家又聯手進行了上海老舊廠區改造加新建的夢中心項目。今年，泰康資產的年度投資計劃也明確將城市更新納入其中；黑石、中美綠色產業基金、中信金石等資本方更是積极參與到城市更新市場的大潮中。

據悉，與以往論壇不同的是，此次城市更新論壇針對城市更新項目和機構，評選出了十大城市更新片區改造案例、十大城市更新建築重生案例、十大城市更新資產運營機構、十大城市更新成功轉型地產商獎、十大城市更新投資機構獎、十大城市更新技術推動獎。此次案例評選和展示，將為城市更新探索者提供具有參考價值的標杆和典範，為中國城市更新和樓宇經濟發展產生實質性推動意義。