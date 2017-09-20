新華網瀋陽9月20日電（馮孔）9月20日，「川黔名酒·情系東北」2017峰會在遼寧瀋陽舉行。四川省宜賓市委常委、副市長姚蔚表示，白酒是市委市政府確定的一號產業，也是支撐當地經濟發展的重要產業支柱，宜賓市採取了四大措施來支持當地白酒產業發展。

姚蔚表示，宜賓被喻為中國白酒之都，白酒是市委市政府確定的一號產業，也是支撐當地經濟發展的重要產業支柱。政府層面將從四個方面來支持白酒產業發展。

第一，強化品牌打造，重點鼓勵五糧液和宜賓其它白酒企業加強品牌建設，嚴格控制白酒的質量，確保宜賓酒的金字招牌更響亮。

第二，強化市場營銷，拓展一帶一路海外市場，鼓勵宜賓的酒企走出去，鼓勵白酒企業在省內外開展各類營銷和展銷活動，從而提升宜賓白酒的品牌認知度和美譽度。

第三，強化人才支撐。目前宜賓和四川理工學院合作打造白酒學院，將來勢必為宜賓的白酒乃至中國白酒業的發展提供人才支撐和智力支持。

第四，強化原材料保障，為了降低白酒企業原材料的運輸成本，宜賓市委市政府按照綠色農業示範打造核心基地、構建酒糧聯盟、促進農旅示範基地，為境內白酒企業提供綠色生態的釀酒專用糧。

「面對著白酒產業發展的新生態，宜賓市委市政府也在積極探索白酒產業的轉型升級新路徑，引導宜賓酒類企業調整產品結構，創新營銷模式，提升市場份額，促使白酒產業一號工程發展基礎牢固，促進產業活力更加強勁。」姚蔚說。