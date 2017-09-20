瀘州市副市長龔玉泉：規範引導中微酒企共同發展 打造川酒集團北京新浪網 (2017-09-20 18:07)
新華網瀋陽9月20日電（馮孔）9月20日，「川黔名酒·情系東北」2017峰會在遼寧瀋陽舉行。四川省瀘州市委常委、副市長龔玉泉表示，瀘州正在打造一個川酒集團，進一步支持、規範、引領小作坊式的、中型的、微型的釀酒企業共同發展。
龔玉泉表示，瀘州酒作為傳統的支柱性產業，一直在加快做大做強。瀘州也在積極採取措施，推進酒業發展。首先，瀘州正在積極推進打造川酒集團，進一步支持、規範、引領小作坊式的、中型的、微型的釀酒企業共同發展。政府提供資金支持，把這些酒企打造為能夠以瀘州為片區的、涵蓋四川省的區域性品牌，從產業政策上面給予了相應的引導。
其次，瀘州大力支持現有的兩大酒企：醬香型的郎酒和瀘香型的瀘州老窖。除了提供相應的產業政策之外，更鼓勵瀘州的酒走出國門、走向世界。瀘州有自貿區，有鄰港片區，這是酒企走向國際、走出海外的一個重要橋樑和平台。瀘州將把中國白酒文化融入到市場當中，以中國白酒文化為載體，以中國故事為載體，藉助「一帶一路」和「長江經濟帶」切入點，走出國門。
為了適應白酒消費升級的特點，瀘州一直在支持酒企轉型。堅持傳統工藝的同時，也要迎合新的消費群體，進一步拓展市場。除了國際化之外，也要促進國內年輕群體欣賞白酒、懂得白酒的文化，培育他們成為一個懂酒、賞酒、喝酒的群體。
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