新華社北京9月20日電（記者 毛偉豪）為應對北京市流感流行高峰提前的可能，北京市對中小學生的流感疫苗接種工作於20日提前啟動。這是記者從北京市疾控中心當日召開的新聞發佈會上獲悉的。

據北京市疾控中心副主任龐星火介紹，今年北京市流感流行高峰有提前的可能。「以往流感病毒陽性率是從10月份才開始緩慢上升，但今年9月份就開始上升，且強度也在不斷增強，托幼機構等人員密集場所容易造成集中發熱的疫情。」因此，北京市今年對學生群體的流感疫苗接種從原來的10月份提前到9月20日。在校中小學生和中等專業學校學生，都將在學校集中接種疫苗。

北京市流感樣病例監測周報顯示，北京流感疫情總體平穩，但呈上升趨勢。9月11日至9月17日這一周，全市421家一級以上醫院累計監測發現流感樣病例人數11253人，佔比0.93%。從流感病原學監測情況來看，流感病毒陽性率達21.6%，高於前期，也高於去年同期，並有逐漸增強的趨勢。「毒株以Ｈ3Ｎ2亞型為主，未來是否會發生變異，疾控部門將密切監測。」龐星火說。

為方便廣大市民接種，北京共在醫療機構設立了429家流感疫苗接種門診。10月15日至11月30日間，市民可就近選擇接種。年齡在60周歲以上的京籍老年人可憑本人有效身份證接受免費接種。

2007年起，北京對60歲以上老人、在校中小學生和中等專業學校學生實施流感疫苗免費接種政策。觀察數據顯示，流感疫苗對北京市流感疫情控制能夠起到很好的保護作用，流感高發學校的學生聚集性發熱疫情與實施前相比下降了90%以上。