湖北推動中小學「法治進校園」活動全覆蓋北京新浪網 (2017-09-20 18:07)
新華社武漢9月20日電（記者 梁建強）校園欺凌和暴力案件時有發生，如何強化對中小學生的保護？記者從湖北省「法治進校園」活動推進會上獲悉，湖北正著力推動中小學「法治進校園」活動全覆蓋。
這一巡講活動，由湖北省人民檢察院、共青團湖北省委等單位聯合主辦。自2016年6月活動啟動以來至2017年5月，湖北各級檢察機關已開展巡講700餘場次，覆蓋近650餘所學校和85萬名在校學生。
開展巡講活動的同時，湖北各地同樣注重總結提升，通過建立法治巡講資料庫、推動學校法治教育常態化建設、加強法治教育基地建設等方式，不斷完善制度、固化成果，健全普法長效機制。
會上，與會單位還共同會簽了《關於進一步深入開展「法治進校園」活動的意見》，明確內容、創新形式，著力提升活動效果和影響力，確保2019年5月前實現對全省中小學及中職學校法治教育全覆蓋。
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