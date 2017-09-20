川黔四家名酒發佈《瀋陽宣言》北京新浪網 (2017-09-20 18:09)
新華網瀋陽9月20日電 9月19日至9月20日，「川黔名酒？情系東北」—— 2017峰會在遼寧瀋陽舉行，會上，來自四川和貴州的四家著名白酒企業發佈了《瀋陽宣言》，表示要攜手共進，推動中國白酒健康發展，以下是宣言全文：
「川黔名酒？情系東北」—— 2017峰會於9月19日至9月20日在遼寧省瀋陽市舉行。我們作為中國白酒行業代表性企業，圍繞「加強合作，攜手共進，推動中國白酒產業健康發展」主題，致力於在已有基礎上務實合作，對提升大眾消費品質、推動行業整體繁榮、助力行業平衡發展、履行企業社會責任等問題達成共識，共同提出《瀋陽宣言》：
——我們通過聯袂推進名優白酒走進東北，為消費者提供優質產品和極致服務，提升用戶消費品質和生活品位，傳播中國民族精品文化底蘊和價值理念。
——我們將一如既往堅守傳統工藝，尊崇社會誠信，遵守商業道德，嚴守質量底線，築牢品質基礎，讓消費者享用高品質的健康白酒，樹立行業標杆。
——我們將以酒為媒，構建良性互動關係，求同存異、凝聚共識，以更開放的胸懷，更團結的姿態、更務實的舉措，共融共促、共創共贏，努力營造行業發展新生態新環境，推動行業持續、穩定、健康發展。
——我們將引領和帶動全國白酒產業良性發展，提高中國白酒品牌國際影響力，助推中國民族品牌國際化進程，協力打造中國白酒國際市場。
——我們將更加註重傳遞正能量，履行社會責任，助力社會發展，打造良心企業，塑造擔當品牌，樹立良好形象，在新常態下實現新發展，為中華民族偉大復興作出行業貢獻。
貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司
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瀘州老窖股份有限公司
四川郎酒股份有限公司
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