新華網瀋陽9月20日電（沈美）貴州最近出台的最嚴限酒令，在行業內掀起廣泛熱議。9月20日，在瀋陽召開的「川黔名酒？情系東北」2017峰會上，貴州省經信委黨組成員、總經濟師姚軼表示，貴州是全國第一個出台白酒供給側改革意見的省份，改革內容從白酒的生產、稅收到旅遊各個方面提出了具體的支持措施，貴州省大力支持白酒產業的發展。

談及限酒令，姚軼表示：「貴州省第一要做名酒，第二要做民酒。據我們了解到的數據，茅台的產品已經根植於民間，根植於大眾。來貴州還是可以喝酒，而且可以喝最好的酒。」

「自2012年以來，全國白酒進入深度調整期，在省委省政府的努力下，貴州白酒產業發展非常好。」姚軼列舉了一系列數據：2016年，貴州省全省工業增加值4032億元，白酒工業增加值735億元，在貴州省所有行業中位居第一。同年，貴州省整個白酒產業49萬千升，利潤263億元。「也就是說我們以不到全國不到3.6%的產量實現了全國33%的利潤。」姚軼說。

近年來，產業帶動的區域間合作不斷加強。貴州和四川是相連的兩個省份，一直以來，兩省從民間到企業間交流非常密切。據了解，2015年6月，貴州省經信委和四川省經信委專門簽署了兩省之間的白酒合作備忘錄。今年3月，為推動川黔兩省的酒業合作，四川中國白酒金三角酒業協會與貴州省釀酒工業協會簽署了合作協議。對此，姚軼表示，川黔名酒抱團出走，是營銷的創新，更是品牌的共建。

對於兩省未來的合作，姚軼表示：「四川和貴州從煤碳到電力、從畜牧業加工到農業產業都是緊密相連的。我們要把白酒產業作為一個突破口，加強兩省在煤碳、機械加工、裝備、食品加工等各方面的合作，為未來地域發展帶來更廣闊的市場前景。」