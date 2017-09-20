中視金橋(00623-HK)耗資62.6萬港元回購34.9萬股北京新浪網 (2017-09-20 18:08)
中視金橋(00623-HK)公佈，於2017年9月20日回購34.9萬股，占現有已發行股本的0.07%，每股價格為1.78-1.80港元，耗資62.6萬港元。
(責任編輯：finet)
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