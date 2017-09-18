模擬火星生活 研究員與世隔絕8個後出關中央社 (2017-09-18 15:03)
（中央社檀香山市2017年9月17日綜合外電報導）6名獲得美國國家航空暨太空總署（NASA）資助的研究人員從1月就在偏遠的夏威夷火山上模擬火星生活，與世隔絕8 個月後終於在今天出關。
美聯社報導，他們一出關就大啖新鮮的熱帶水果、蔬菜和鬆軟的蛋奶烤，先前閉關期間，食物大多是冷凍乾燥食品。
他們有4男2女，參與研究目的是進一步了解長期太空任務對太空人的心理影響。
他們的資料將有助NASA根據綜合特質，挑選可能最有辦法適應2到3年火星之旅途中壓力和危險挑戰的個人和團體。NASA希望在2030年前送人類上火星。
這群研究人員在全球最大活火山毛納羅亞山（Mauna Loa）山頂下一處大平原與世隔絕8個月，閉關期間，只要離開圓頂建築就必須穿著太空衣並集體行動。
任務生物學專家艾立克（Joshua Ehrlich）還在這8個月中種植新鮮蔬菜。
這項計畫是在夏威夷大學的「夏威夷太空探索類比與模擬」（Hawaii Space Exploration Analog and Simulation）設施進行。夏威夷大學也在推特上恭喜他們出關。
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