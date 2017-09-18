把北韓趕出聯合國？南韓：不會中廣新聞網 (2017-09-18 15:01)
南韓朴槿惠政府，去年主張應該把北韓趕出聯合國，南韓政府今年則是表示，文在寅政府不會做這樣主張，而是支持制裁和對話。
南韓政府表示，在聯合國大會中會強調切實落實對北韓制裁，但不會對北韓會員國資格提出質疑。
專家分析認為，南韓政府時隔一年改變方向，是因為文在寅政府確定了制裁與對話並行的對北韓基本政策，也就是與將北韓從聯合國除名相比，在聯合國大框架內加大對北韓制裁與施壓，引導其成為國際社會負責任的一員更為合適。
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