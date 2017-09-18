（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓國防部表示，美國與南韓今天舉行投彈演習，美軍出動兩架B-1B轟炸機和幾架F-35戰機飛越朝鮮半島上空，向北韓展示武力。



路透社報導，南韓國防部官員說，B-1B轟炸機從關島起飛，F-35戰機則從日本起飛，與6架南韓戰機進行演習。（譯者：中央社劉文瑜）1060918