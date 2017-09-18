F-35BB-1B齊出動 模擬轟炸北韓中廣新聞網 (2017-09-18 15:01)
北韓第6次核爆和發射中遠距離導彈後，美國在朝鮮半島，出動了F-35B隱形戰鬥機和B-1B戰略轟炸機，進行演習，向北韓示威。
南韓表示，美國4架F-35B隱形戰鬥機和2架B-1B戰略轟炸機，同時向朝鮮半島出擊，進行模擬轟炸訓練。這也是本用3號，北韓進行第6次核爆之後，美國首次同時向朝鮮半島，出動F-35B隱形戰鬥機和B-1B戰略轟炸機。（圖為韓電視畫面）
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