北韓第6次核爆和發射中遠距離導彈後，美國在朝鮮半島，出動了F-35B隱形戰鬥機和B-1B戰略轟炸機，進行演習，向北韓示威。



南韓表示，美國4架F-35B隱形戰鬥機和2架B-1B戰略轟炸機，同時向朝鮮半島出擊，進行模擬轟炸訓練。這也是本用3號，北韓進行第6次核爆之後，美國首次同時向朝鮮半島，出動F-35B隱形戰鬥機和B-1B戰略轟炸機。（圖為韓電視畫面）



