颱風泰利橫掃日本 已知2死3失蹤中央社 (2017-09-18 14:48)
（中央社東京18日綜合外電報導）官方和新聞報導指出，威力強大的颱風泰利今天橫掃日本群島，已知造成2人喪生、3人失蹤。
法新社報導，日本氣象廳表示，泰利昨天在九州登陸，瞬間最大陣風每小時162公里。
颱風沿著日本往東北移動，今晨抵達北海道，行經地區降下豪雨並癱瘓國內交通。
根據警方，香川縣一名86歲女性昨晚在土石流侵襲住家後罹難，且高知縣有一名60歲駕駛發現陳屍車內，他的車沉在一條暴漲的河川下。
日本放送協會（NHK）報導，日本西部有3人下落不明，且有38人因颱風相關事故受傷。1060918
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