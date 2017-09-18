（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）由韓美陸軍共同主辦的太平洋地區陸軍參謀長會議及陸軍管理研討會（PACC & PAMS），今天在首爾正式開幕。



南韓陸軍參謀總長（相當於總司令）金勇佑、美國陸軍參謀長馬克•米利上將及29個國家代表團、軍方主要人士等250人出席這兩場大會的聯合開幕式。



南韓聯合新聞通訊社指出，中國人民解放軍中將尤海濤也率團出席，並將於20日與韓方舉行雙邊會談。這將是在南韓部署「薩德」導致韓中關係趨冷的情況下，解放軍高層首次訪韓並與南韓軍方舉行雙邊會晤。



據報導，太平洋地區陸軍參謀長會議旨在增進亞太地區陸軍高層的溝通瞭解、深化區域安全合作，從1999 年起隔年舉辦至今。陸軍管理研討會是從1978年起舉辦的年度軍事會議，亞太地區陸軍高層出席、商討區域共同關注的話題。



今年會議的主題為「地面軍隊共同應對非傳統安全威脅」，南韓、美國、中國、日本和印度等亞太地區，以及來自印度洋、歐洲、北美、南美等共29個國家的陸軍首腦及軍部高幹出席會議。



報導指出，南韓總統文在寅今天發出祝賀影片表示，南韓將與國際社會一起迫使北韓走上棄核之路。



聯合國前秘書長潘基文發表演說，稱北韓應清楚認識到，回顧世界歷史，任何國家都抵擋不了國際社會團結一致共同因應。



前南韓駐美大使崔英鎮、韓美聯合司令部司令布魯克斯、南韓國立外交院教授申範澈等外交安全領域專家，將在會上發表演講並進行討論，與會者將探訪板門店及非軍事區內北韓為南侵而挖掘的第3地道。



21日，印尼、菲律賓、緬甸等9個國家的代表團還將參訪生產K-2坦克等武器的6家南韓軍工企業。1060918