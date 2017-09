(中央社記者康世人新德里18日專電)印度貴賓(VIP)文化盛行,政府特別加強對重要人物的安全保護。據官方統計,印度約2萬名貴賓,每名貴賓平均有3名警察保護,但平民要663人才分配到一名警察。



印度內政部所屬的警察研究與發展局(Bureau of Police Research and Development)的調查報告顯示,全印度有196.2萬名警察,其中有5萬6994名警察被分配保護位於29個省和6個中央直轄特區、直轄市的2萬828名貴賓,等於每名貴賓分配到約2.7名警察來保護他們。



在各個省區中,只有印度中央直轄區拉克沙群島(Lakshadweep)沒有貴賓需要安排警力保護。



「印度時報」(Times of India)引述上述報告指出,印度是全球普通公民最少被警察保護的國家之一,一名警察平均要照顧663名印度公民。



報告顯示,印度以北部和東部的VIP文化最為盛行。例如比哈省(Bihar)是印度人口與警察比例最低的省分,但卻擁有最多人數的VIP,達3200人,配置了6248名警察保護他們。



報導說,西孟加拉省是最會利用這種配置警察保護特權的省分。該省原本僅批准501名警察用於保護貴賓,但結果卻膨脹到4233名警察來保護2207名貴賓。



在北方省,則有4499名警察保護1901名貴賓,雖然剛執政的省長阿蒂提亞納特(Yogi Adityanath)誓言要改變這種VIP文化。1060918