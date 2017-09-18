（中央社記者康世人新德里18日專電）印度貴賓（VIP）文化盛行，政府特別加強對重要人物的安全保護。據官方統計，印度約2萬名貴賓，每名貴賓平均有3名警察保護，但平民要663人才分配到一名警察。



印度內政部所屬的警察研究與發展局（Bureau of Police Research and Development）的調查報告顯示，全印度有196.2萬名警察，其中有5萬6994名警察被分配保護位於29個省和6個中央直轄特區、直轄市的2萬828名貴賓，等於每名貴賓分配到約2.7名警察來保護他們。



在各個省區中，只有印度中央直轄區拉克沙群島（Lakshadweep）沒有貴賓需要安排警力保護。



「印度時報」（Times of India）引述上述報告指出，印度是全球普通公民最少被警察保護的國家之一，一名警察平均要照顧663名印度公民。



報告顯示，印度以北部和東部的VIP文化最為盛行。例如比哈省（Bihar）是印度人口與警察比例最低的省分，但卻擁有最多人數的VIP，達3200人，配置了6248名警察保護他們。



報導說，西孟加拉省是最會利用這種配置警察保護特權的省分。該省原本僅批准501名警察用於保護貴賓，但結果卻膨脹到4233名警察來保護2207名貴賓。



在北方省，則有4499名警察保護1901名貴賓，雖然剛執政的省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）誓言要改變這種VIP文化。1060918