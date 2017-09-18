諷刺！川普童年故居週末接待難民中廣新聞網 (2017-09-18 14:01)
美國總統川普童年在紐約的故居，週末接待了一批難民。他們是應國際慈善組織樂施會的邀請，去跟媒體講述自己的遭遇。
那棟位在紐約皇后區的屋子，是川普的第一個家，不過他四歲時候，他父親就把舊屋脫手，換了一棟更大的房子。今年春天，屋子再度轉手，新屋主投入短租市場，在airbnb上開價每晚725美元。
上個週末，樂施會租下房子，邀請一些難民與媒體座談。此舉充滿了諷刺意味，川普上任之後，種種對移民不友善的政策，弄得社會烏煙瘴氣，最近，他取消歐巴馬任內實施暫緩遣返童年時入境美國的非法移民政策，再度招來批評。
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