今天是日本的「敬老日」，而日本總務省也發佈日本人口統計指出，日本九十歲以上人口，今年首次突破兩百萬人大關，達到兩百零六萬人，比去年增加十四萬人。而日本六十五歲以上人口，佔日本全國總人口比例是百分之二十七點七，同樣創歷史新高，比去年上升零點五個百分點。分析指出，由這兩個指標可以看出，日本已經成為一個「老人國」了。



日本九十歲以上的人口，由一九八○年開始，每年都持續增長；二○○四年，突破一百萬，來到一百零二萬人。而之後幾年當中，仍然每年攀升。



而值得注意的是，由於六十五歲以上老年人口增多，六十五歲以上老年人，還在工作的比例，也佔所有在職人員比例的百分之十一點九，同樣創下歷史新高，顯示日本老年人在社會中，還是能發揮一定的勞動力。



