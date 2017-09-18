（中央社記者康世人新德里18日專電）在北韓持續試射飛彈引發東北亞國際局勢緊張後，資深外交官透露，印度已承受美國很大壓力，要求印度降低與北韓的關係。



「印度人報」（The Hindu）今天引述匿名資深外交官談話說，過去幾個月以來，印度承受來自美國有關北韓問題的壓力日益升高。



外交官透露，早在日本首相安倍晉三訪問印度前，一名美國資深外交官7月訪問新德里時，已要求印度降低與平壤間的往來與關係；之後，又有一名美國官員到訪時，再度要求印度降低與北韓的關係。兩個月間，美國兩度向印度提出上述要求。



印度總理莫迪與日本首相安倍上週共同發表聯合聲明，呼籲北韓終止核武和飛彈計畫；印度和日本承諾共同努力應對目前嚴峻的形勢，也呼籲國際社會嚴格且充分執行聯合國相關決議，以最大限度向北韓施壓。



印度外交部過去認為，印度和北韓進行貿易，多數是基於人道主義下的食品和藥品，但在北韓頻頻試射飛彈和進行核武試驗後，印度於4月公開表示，支持聯合國對北韓的禁運措施。



會有上述轉變，除了美國施壓與國際局勢變化，資深外交官說，印度發現北韓的核武計畫受到巴基斯坦支持，因而轉變對北韓的態度。



莫迪和安倍上週會面時，曾討論北韓從巴基斯坦科學家卡迪爾汗（Abdul Qadeer Khan）取得敏感核子技術等相關問題；雙方並在聯合聲明中強調，支持北韓核子計畫的國家應該「承擔責任」。



印度與巴基斯坦因克什米爾主權糾紛，以及巴基斯坦境內恐怖組織不斷越境向印度展開恐怖攻擊，被認為與巴國三軍情報局支持有關，因而對巴基斯坦採行外交孤立主義，進而與支持巴基斯坦的中國交惡。



資深外交官指出，儘管印度與北韓過去曾有來往，但這個在不結盟運動時代的「外交遺跡」，可能就此中斷。1060918