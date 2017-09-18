火箭燃料流入北韓 防堵為時已晚中廣新聞網 (2017-09-18 13:01)
北韓最近兩次試射洲際彈道飛彈，美國情報單位認為，北韓長程飛彈使用的一種關鍵燃料，最初應該是從中國和俄羅斯取得，這兩個國家現在還有沒有供應燃料給北韓，美國還在了解。
北韓長程飛彈使用的燃料，具有高度毒性，容易爆炸，美國已經不產，不過中國、俄羅斯和少數幾個歐洲國家，還在生產。
部份北韓問題專家認為要阻擋北韓飛彈研發，應該從斷絕它的燃料來源下手。不過有人擔心，現在可能已經太遲，因為北韓說不定已經有能力自己製造那種飛彈燃料。
美國情報單位老早就提醒當局要提防北韓取得飛彈推進器和火箭燃料，不過歷任美國政府似乎都沒把它當成一個迫切的問題處理。
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