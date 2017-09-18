南韓國防部今天表示，10月初，將進行美日韓飛彈預警訓練。美軍將出動核動力航母「雷根號」等航母戰鬥群，到南韓海域進行聯合演習。



美軍將出動戰略武器，到南韓海域，參加美韓聯合演習，因應北韓核爆和發射彈道飛彈一系列挑釁行為。



國防部表示，同時將進行全民和全軍發佈警報準備工作。



但南韓國防部沒有說明，一旦北韓飛彈飛越領空時，是否要進行攔截。



