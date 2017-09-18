客機飄異臭全日空緊急折返平安降落中廣新聞網 (2017-09-18 12:31)
一架從日本愛知縣中部機場起飛的全日空客機，今天上午因機艙內傳出異臭，約11分鐘後折返並緊急降落。消防單位表示，並沒有發生火災，機上131人全數平安。
日本NHK報導，這架從中部機場前往福岡機場的全日空435號航班，使用的是波音737-500型客機，台北時間上午8點16分起飛後，在駕駛艙及客艙都聞到焦味，機長與空服員研判可能發生火災，決定馬上折返中部機場，約11分鐘後緊急降落。
全日空表示，這架客機滿載126名乘客及5名機組員，沒有人受傷或感到身體不適，降落後機上人員全數移動到航廈內部。機場方面出動5輛消防車，初步調查機體並沒有燒灼痕跡，全日空正調查異臭原因。
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