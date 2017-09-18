（中央社華盛頓2017年9月17日綜合外電報導）美國總統川普又上推特推文了，而他今天的箭靶，依舊是死對頭希拉蕊•柯林頓。他轉推一段經剪接變造的惡搞短片，用「神來一桿」，讓「狡猾的希拉蕊」跌了個狗吃屎。



路透社與美國有線電視網（CNN）報導，有多名網友轉推的這段GIF檔動畫「狡猾的希拉蕊」（Crooked Hillary），先出現川普（Donald Trump）站在高爾夫球場猛力揮桿的畫面，接著鏡頭一轉，只見一顆高爾夫球從天外飛來，不偏不倚打中正要走上飛機的希拉蕊（Hillary Clinton）背部。



推文寫道：「川普神來一桿＃狡猾的希拉蕊。」



短片變造自2011時任國務卿的希拉蕊登機影片，當時的畫面，當然沒有天外飛來的高爾夫球。



7月請辭前多次批評川普政府可能涉及利益衝突的美國官箴局（Office of Government Ethics）局長蕭布（Walter Shaub）隨即痛批川普轉推推文，還說他已向推特通報川普違反平台行為規範。



蕭布推文說：「美國總統剛剛轉推了一段影片，想像自己攻擊政敵。這男人不適任。」



希拉蕊正忙著宣傳暢談2016年總統大選心路歷程的新書「怎麼回事」（What Happened, 暫譯），在書中坦承選戰時犯了諸多錯誤，卻也刺耳提及她認為川普勝選的原因，像是俄羅斯涉嫌干預，以及前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）重新調查她用公家信箱收發私人信件的「電郵門」事件。



誰知道她打書打得好好的，躺著也中槍，成為大選對手川普最近推文的題材。



川普13日兩度推文說：「狡猾的希拉蕊輸了選舉，誰都怪，就是不怪自己。」「她輸掉了辯論，輸掉了自己的方向！這些『可憐蟲』回來纏著希拉蕊不放，它們毫不掩飾，清楚地表達它們的忿忿不平。她砸了大錢，到頭來還是沒戲唱！」