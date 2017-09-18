羅馬尼亞暴風雨 八死中廣新聞網 (2017-09-18 12:01)
強烈暴風雨侵襲羅馬尼亞西部，導致八人罹難，另外有六十多人受傷。死傷多數集中在一個名叫（提米索拉）的城市週邊，風速接近一百公里的強風，颳倒路樹，許多民宅屋頂被掀翻。局部地區斷水斷電，
官員抱怨，氣象預報完全沒有提到暴風，只要大家提防大雨。
救難單位要求民眾儘量留在室內，外出時要避免靠近樹木或電線。
這道天氣系統在侵襲羅馬尼亞後，繼續朝北，向烏克蘭的方向前進。
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