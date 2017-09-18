美核子航空母艦10月參加韓美聯合軍演中央社 (2017-09-18 11:54)
（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）為因應北韓進行第6次核子試驗和發射中長程彈道飛彈等一系列挑釁，美軍將出動戰略武器到南韓海域參加韓美聯合演習，包括雷根號核子動力航空母艦打擊群等。
南韓國防部今天向國會國防委員會提交的報告指出，南韓軍方本月將舉行B-1B轟炸機部署訓練，10月初也將進行韓美日飛彈預警訓練。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓國防部表示，為因應北韓飛彈飛越南韓領空的可能性，正在進行向國民和全軍發布警報的準備工作。但是南韓國防部在報告中並未提及是否會在北韓飛彈飛越南韓領空時對其進行攔截。1060918
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