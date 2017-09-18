（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）南韓總統文在寅今天啟程前往美國紐約，出席聯合國大會，期間將與美國總統川普、日本首相安倍晉三會談，討論北韓核武等議題。



南韓聯合新聞通訊社報導，18日（當地時間）抵達紐約後，文在寅將會晤聯合國秘書長古特瑞斯。



21日，文在寅預定在聯合國大會發表講話後，將與川普、安倍晉三舉行高峰會談，討論北韓核問題。



這將是韓美日層峰於7月7日在德國漢堡出席G20峰會後，再度召開三邊峰會，顯示北韓核武與飛彈問題亟待解決的迫切性。



另外，南韓也正推動韓美領袖雙邊會談。文在寅結束行程後，將於南韓時間22日返回首爾。1060918