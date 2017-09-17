各地晴朗出遊好時機 夜間舒適白天熱中央社 (2017-09-17 05:50)
（中央社台北17日電）中央氣象局表示，今天台灣各地晴朗適合出遊，但中南部高溫上看攝氏34、35度，北部及東半部約31至33度，夜間至清晨的溫度在北台灣約24 度、其他地區約26度上下，感受相當舒適。
氣象局指出，今天台灣各地白天仍然相當晴朗，是晴時多雲適合出遊的好天氣，但中南部高溫還是可以上看攝氏34、35度，北部及東半部則約31至33度，外出活動建議多補充水分；而夜間至清晨的溫度在北台灣約24 度、其他地區約26度上下，感受則相當舒適；天氣方面由於水氣少，僅東半部偶有短暫雨，西半部山區及屏東地區中午過後也可能有局部雷陣雨，但雨勢不會持續太久，對戶外活動影響不大。
此外，氣象局提醒民眾，颱風雖然逐漸遠離，但18 日前，台灣北部、東半部及澎湖、馬祖沿海仍易有長浪發生，海邊活動、海上作業請注意安全。
氣象局指出，今天中部及雲嘉南地區空氣品質為橘色提醒（對敏感民眾不健康），午後臭氧濃度偏高，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧；詳查行政院環境保護署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060917
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