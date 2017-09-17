原標題：特朗普再借倫敦恐襲力推「移民限制令」

英國倫敦一處地鐵站15日早高峰發生爆炸，多人受傷。警方宣布這是一起恐怖襲擊。襲擊發生后，美國總統特朗普接連在推特發文，稱美國想要避免類似襲擊，必須「主動出擊，不擇手段」。至於手段之一，特朗普再次力薦他主張的「移民限制令」。

特朗普

美國移民引入必須更嚴

特朗普在當天一早發出的推文中寫道，倫敦再遭襲擊，襲擊黑手就是一名「失敗的恐怖分子」。「倫敦警察局早就盯上了這些變態瘋子。（但是，）必須主動出擊！」

他補充道：「對待這些失敗的恐怖分子必須更加強硬。互聯網是他們主要的招募渠道，我們必須切斷（伸向互聯網的黑手），更好地利用（網路）。」

在接下來的推文中，特朗普又一次力推「移民限制令」，稱美國引入的限制令必須「覆蓋面更廣、更嚴、更為具體」，但非常可惜的是，這樣的做法被視作「政治不正確」，因而沒有得到足夠支持。

影響

2.4萬難民不能進入美國

限制非法移民是特朗普競選階段的承諾之一。特朗普上任伊始，就在1月簽署第一份移民限制令，要求暫時禁止全球難民以及伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬里、葉門和伊拉克7國公民入境，但被聯邦地區法院凍結。

今年3月，特朗普簽署新版移民限制令，又被聯邦地區法院和巡迴上訴法院凍結。

此後，特朗普政府向聯邦最高法院申請推翻相關判決，重新啟動移民限制令。

本月12日，最高法院裁定，允許特朗普政府在最高法院發出進一步通知前，繼續執行其移民限制令的大部分內容。由於這一「逆轉」，在有關特朗普移民限制令的法律訴訟塵埃落定前，根據美國政府和難民安置機構所達成協議獲准入境的2.4萬名難民將不能合法進入美國。據新華社

背景

特朗普：限制令有助保美安全

特朗普認為，本屆政府在打擊極端分子上成效明顯。他寫道：「過去9個月以來，我們在打擊 伊斯蘭國 上所取得的進展比奧巴馬政府8年來的收穫都大。必須主動出擊，不擇手段！」

這不是特朗普第一次在英國遭遇恐襲之後力推移民限制令。今年6月，倫敦泰晤士河倫敦橋附近發生恐怖襲擊事件，3名恐怖分子駕車衝撞人群後下車持刀傷人，造成8人死亡、近50人受傷。特朗普就在致電英國首相特雷莎·梅后，發表推文力薦此前推行不暢的移民限制令，重申這一限令將有助保障美國安全。