新華社巴格達９月１６日電（記者程帥朋）伊拉克北部基爾庫克省警方一名消息人士１６日對新華社記者說，該省首府基爾庫克市南部當天晚上發生一起汽車炸彈襲擊事件，造成至少３人喪生，另有９人受傷。

該消息人士說，一名自殺式襲擊者駕駛一輛裝有炸彈的汽車同另一輛民用車輛相撞，襲擊者隨後引爆炸彈，造成３人喪生、９人受傷。

安全人員目前已封鎖了爆炸區域，傷者被送往基爾庫克市醫療機構接受治療。

目前尚無任何組織或個人宣稱製造了這起襲擊事件。

基爾庫克市位於伊首都巴格達以北２５０公里處。