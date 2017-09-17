中國企業代表團首訪巴拿馬 簽訂3800萬美元貿易合同北京新浪網 (2017-09-17 04:40)
【中國企業代表團首訪巴拿馬 簽訂3800萬美元貿易合同】中國—巴拿馬貿易項目簽約儀式15日在巴拿馬城舉行，中馬企業共達成了14項貿易協議，產品涉及水產品、木材、礦產、農產品等，合同金額達3800多萬美元。中國貿易促進代表團共由18家企業的30餘位代表組成，於13日抵達巴拿馬進行訪問和經貿洽談，預計16日訪問結束。（新華網）
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