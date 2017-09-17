【欲破產能瓶頸 福萊特玻璃二度闖關A股市場】全球第二大光伏玻璃生產商福萊特玻璃集團股份有限公司欲橫跨「A+H」股票市場。2012年，由於光伏行業陷入低谷，福萊特玻璃經營狀況迅速惡化，這也導致其當年A股IPO折戟。（中國經營報）