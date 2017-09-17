印度8月份出口同比增長10.29%北京新浪網 (2017-09-17 04:29)
【印度8月份出口同比增長10.29%】印度商務部15日公佈的官方數據顯示，印度8月份出口同比增長10.29%，從去年同期的215.9億美元增長到今年的238.1億美元。印度出口商品的主要類別是工程產品、石油產品、有機和無機化學產品和紡織品。同時，受印度盧比兌美元匯率大幅上升影響，8月份印度進口同比大增21.02%至354.6億美元。
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