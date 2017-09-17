中新社澳門9月17日電 (記者 邢一 龍土有)澳門特區政府社會文化司司長譚俊榮16日接受中新社記者專訪時介紹，得益於良好的醫療條件和養老保障，澳門居民的平均壽命達到83.3歲，位於世界前列，可以說，「老在澳門很幸福」。

9月16日，澳門特區政府社會文化司司長譚俊榮接受 中新社 記者專訪。 中新社 記者 洪少葵 攝

9月16日，澳門特區政府社會文化司司長譚俊榮接受中新社記者專訪。中新社記者 洪少葵 攝

數據顯示，澳門總人口60餘萬，長者人口佔比約9%，至2020年將達到14%，社會已進入老齡化階段。近年來，澳門特區政府每年都會將財政支出中24%左右的資金投入到社會保障工作中。

譚俊榮介紹，澳門特區政府非常重視對長者的生活保障，凡滿65歲的澳門長者居民均可每月領到平均5700元(澳門幣，下同)，其中包含每月3450元的養老金，以及每年的現金分享、敬老金、中央公積金特別撥款等。

此外，澳門特區政府還對不同生活狀況的長者分別提供針對性的服務，包括成立輔助失智症長者的中心、針對5000名獨居老人及雙老老人的「平安通」服務。於此同時，特區政府也鼓勵長者在家安老，並成立10支家居服務支援隊。《長者服務十年行動計劃》已完成落實196項措施，今年將完成《澳門特區無障礙通用設計建築指引》，為長者和殘疾人士構建無障礙城市。

「包括養老金、醫療券、醫療衛生的免費服務等，我相信，很多長者都非常滿意我們特區政府的福利。」譚俊榮自豪地說。

除了無微不至的安老服務外，特區政府也未雨綢繆地在公積金制度層面加強改革。

譚俊豪表示，《非強制性中央公積金制度》在2018年生效后，澳門將成為亞洲第一個實施雙重社保的地區。他解釋，所謂雙重社保，第一層由特區政府提供，每月大概3450澳門元；第二層即為中央公積金，僱主和僱員分別提供5%的薪酬，共10%。僱員退休后可以一筆提走。

他表示，目前特區政府正在吸引一些僱員人數眾多的大型博彩企業參與計劃，以便日後推廣開來。(完)