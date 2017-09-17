文章來源：北京青年報

9月14日，由鄭州新鄭綜合保稅區生產的、首批銷往中國國內市場的27.8萬台蘋果iPhone 8 Plus手機經鄭州新鄭綜合保稅區檢驗檢疫局檢驗放行出區，截至14日鄭州海關已經監管出區超過118萬台蘋果新品手機。數據顯示，全球大約一半的蘋果手機都來自鄭州的富士康工廠。

美國當地時間9月12日，蘋果公司在秋季產品發佈會上推出三款新手機，包括為紀念蘋果手機問世十周年而設計的iPhone X，以及升級換代的iPhone 8和iPhone 8 plus。與此同時，位於中國鄭州的富士康則成為最繁忙的地方。9月14日16時許，由鄭州新鄭綜合保稅區生產的、首批銷往中國國內市場的27.8萬台蘋果iPhone 8 Plus手機經鄭州新鄭綜合保稅區檢驗檢疫局檢驗放行出區。而從9月9日蘋果新品手機出貨首日起，截至14日鄭州海關已經監管出區超過118萬台蘋果新品手機，其中90.24萬台銷往國外，主要運往美國、英國、荷蘭、義大利等地。自2010年10月鄭州新鄭綜合保稅區封關運行以來，鄭州新鄭綜合保稅區檢驗檢疫局已檢驗監管了超過4.5億部蘋果智能手機，涉及13種型號的產品。

人們可能記得，美國總統特朗普曾多次提出要「讓製造業重新回到美國」，而且直接點名要讓蘋果回美國開設工廠生產手機。那麼為什麼蘋果新手機一半產自鄭州，依舊無法實現「美國製造」？

現狀

一半蘋果手機來自鄭州富士康

身價高貴的蘋果手機產自中國的富士康已經不是什麼秘密。數據顯示，這個有史以來利潤最高也最暢銷的手機品牌，大約一半都產自富士康位於河南鄭州的工廠。資料顯示，目前富士康在鄭州有多家工廠，包括位於鄭州新鄭綜合保稅區的鴻富錦精密電子鄭州有限公司 ，這是鄭州富士康的總部。另外，在鄭州的出口加工區還有一家富泰華精密電子鄭州有限公司，被稱作經濟開發區分廠；位於中牟白沙鎮還有一家富鼎精密電子鄭州有限公司，通常被稱為富士康中牟縣分廠。

此前曾有媒體探訪鄭州富士康后發表的報導稱，這裡有94條生產線，僱用了35萬名工人。這裏大約每分鐘可以組裝350部蘋果手機，每天的產量達到50萬部。每台蘋果手機需要採用來自200多個供應商的零部件，如CPU、相機模塊等，富士康除了進行組裝外，自己也生產一些小型金屬零部件。每部手機要通過400道工序才能完成蘋果手機的最終組裝，然後被裝進白色包裝盒等待出廠。數據顯示，全球大約一半的蘋果手機都來自鄭州的富士康工廠。因此此前每逢新款蘋果手機上市前，都會有諜照從鄭州工廠流出，這裏也成為很多「果粉」心目中的神秘工廠。

在富士康鄭州工廠大門外幾百米就是鄭州保稅區海關，富士康在這裏完成將生產完成的手機賣給蘋果公司的手續。然後，停靠在鄭州機場上的UPS、聯邦快遞等跨國快遞公司的大型貨運專機將這些手機運送到全球各地。據稱，一架寬體波音747飛機可以運載15萬部手機。每逢一款新型手機推出前夕，從鄭州富士康的工廠到鄭州保稅區海關，再到鄭州機場都會先後經歷一段最繁忙的時期。畢竟全世界每兩部蘋果手機就有一部從這裏走出。

釋疑

鄭州造的蘋果手機為啥算進口？

顯然，對於蘋果手機最重要的市場之一，中國的市場需求不容小視。相當一部分鄭州富士康生產出的蘋果手機會直接運送到中國的各地。但一個值得關注的現象是，當這部分蘋果手機從鄭州富士康運送到國內各地之前，需要完成一項進口手續並繳納相應的關稅。為什麼從中國的工廠銷往中國的市場還算進口呢？這與鄭州富士康工廠所處的特殊位置——保稅區有關。

保稅區是為以外貿加工為主的製造企業設立的一種獨特模式，保稅區採取的是「境內關外」的概念，即雖然保稅區本身設在中國境內，但通過海關監管並且與外界隔絕，在這裏的零部件和產品成品都相當於還在境外沒有入關，因此不涉及關稅。比如有企業從國外採購進來零部件，在中國的工廠進行加工生產，然後產品全部出口回國外，按照傳統模式就需要先辦理零部件的進口手續並繳納相關關稅，然後生產出成品后再辦理出口手續，可以按規定享受一部分退稅。但如果這家工廠設在保稅區內，經過海關監管既可以免去原材料進口環節，也可以省去成品出口環節，不僅節省了關稅成本，也大大提升了通關效率。也就是說，在保稅區里生產的東西如果只是在這裏加工而不在這裏銷售，那麼就是免稅的。當然，由於「境內關外」的特點，如果保稅區內的工廠需要採購中國國內的原材料，那麼也需要辦理進口手續才行。因此，這種保稅區工廠更多適合於進口原材料、零部件成本比例較大的製造企業。

富士康在中國內地的工廠基本都是設在保稅區內，甚至一些地區為了吸引富士康落戶，還會想方設法為其量身定製申請保稅區。此前有媒體報導，富士康落戶鄭州就是這樣的情況。資料顯示，富士康項目是2010年7月簽約入駐鄭州，三個月後的2010年10月24日，國務院就正式批准設立鄭州新鄭綜合保稅區，僅僅經過10個月時間就完成綜合保稅區建設和封關運行，一年多就實現了富士康項目從一片空地到日產20多萬部蘋果手機的重大進展。

新鄭綜合保稅區採用了當時國內最先進的電子關卡系統，通過卡口安裝的電子數據採集系統、地磅系統，重車通過卡口時，司機只需刷卡就能實現系統的自動數據比對，當確認無誤后可以實現卡口自動放行。同時，這裏的保稅區還建設了專門的口岸作業區，貨物在綜保區內打板、安檢、商檢和海關報檢后，可直接裝機外運，實現了「一次申報、一次查驗、一次放行」，大大提高了通關效率，降低了通關成本。

顯然鄭州當地也將保稅區降低企業的進出口成本的優勢，作為招商引資的「金字招牌」，而富士康落戶鄭州顯然與這種優勢關係密切。

關注

蘋果為何還是無法回美國生產

雖然富士康代工蘋果手機一直被認為是整個蘋果產業鏈的最低層級，但其實也被公認為蘋果最無法替代的環節。而美國總統特朗普似乎並不認同中國製造工廠的不可替代性，他從競選總統開始就提出「讓工作崗位回到美國」、「讓製造業重新回到美國」，而且直接點名要讓蘋果回美國開設工廠生產手機。早在上任之前，特朗普就已經直接向蘋果公司CEO庫克表示，希望蘋果能回美國建廠生產手機，而不是再在中國等國外地區生產。特朗普當時還承諾，如果蘋果將製造轉移回美國，他將為蘋果提供稅收方面的優惠政策，包括大幅削減企業稅金。不過，從此次蘋果發佈的新款手機來看，「中國製造」依然是無法改變的現實。

顯然，即便蘋果有心回歸美國製造，但這也不是一朝一夕就能實現的。根據蘋果公佈的2016年供應商名單顯示，其在全球有766家供應商，中國大陸地區的供應商為346家，佔據將近一半。即便在日本、美國和中國台灣的供應商，也多將生產廠設立在中國大陸地區。另外根據蘋果公佈的數字，2016年在中國共有300多萬人在為蘋果工作，而且進入2017年這個數字進一步擴大。

儘管在中國銷售的蘋果手機價格明顯高於美國本土，但其實「中國製造」是幫助蘋果手機控製成本的最重要因素。有人按照特朗普的「美國本土製造計劃」進行過測算，如果蘋果手機回到美國生產，那麼零售價格將大幅上升。以當時在美國本土零售價969美元的iPhone 7 Plus為例，如果在美國本土生產恐怕價格將漲到2000美元，漲幅超過100%。

那麼這是不是僅僅因為美國的製造成本高呢？其實並非如此，有機構測算，如果蘋果只是單純地在美國組裝手機，那麼每部手機的組裝成本只是從中國製造的4至10美元提高到30至40美元，這部分成本增長在蘋果手機的終端價格中只佔到大約5%。

分析

蘋果「美國製造」的難度在哪裡

事實上，缺乏工人和配套才是「美國製造」的真正軟肋，因為美國已經缺乏足夠的產業工人和配套產業鏈。一家風險投資公司的合伙人就表示：「目前美國在消費電子產品領域已經不具備供應鏈。這種工業鏈不僅僅指的是原材料和核心部件，而且還包括具有一定能力的熟練技術工人。」

首先從工人來說，由於相當長的一段時間以來，美國一直推行勞動密集型產業的轉移政策，將這類產業大力轉移到第三世界國家，美國則主要從事研發與設計方面的工作，因此美國很多大學甚至早就關閉了製造技術和製造科學方面的專業和課程。庫克在2015年接受採訪時曾算過這樣一筆賬，「美國蘋果的高管估計，他們將需要8700名工業工程師來監督20萬裝配線工人；而在2014年，在美國完成大學級工業工程項目的總共只有7000名學生。」但相比而言，僅在深圳富士康，最高峰時就有著24萬名技術工人和工程師。

此外，由於美國已經脫離電子製造工業很長時間，相關的配套產業很不完整，無法形成一個龐大和複雜的供應鏈。「在深圳，不管你需要多少零件，你都可以在一天內至少找到10個供應商。」 有專門研究供應鏈管理的美國教授這樣表示。而配套產業對於製造業特別是零部件繁雜的電子製造業尤為重要，不僅僅是在於配套半徑越短會使物流成本越低，更為關鍵的是，充足的配套產業能夠滿足製造業中訂單量劇烈波動時帶來的原材料需求變化，即能在短時間內湊夠緊急訂單所需要的零部件和原材料，這對於製造上是相當重要的。因為強大的配套資源供應，可以有效降低製造上的原材料庫存量，從而減少資金的佔壓等。

蘋果在全球的766家供應商中，除了超過四成位於中國大陸外，還在日本有126家、台灣地區有41家，屏幕、晶元、鏡頭等元器件主要都集中在亞洲生產。真正在美國生產的只有69家。如果將主產於亞洲的元器件長距離運回美國組裝顯然是不現實的，但關鍵在於美國本土和周邊國家根本無法找到這些供應商。

文/本報記者 張欽