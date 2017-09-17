從歷史文物中尋找文化自信

□ 魏永剛

文物和文物所承載的歷史文化信息，應該成為人們現代生活必不可少的組成部分

文物並不是歲月遺留下來的冷冰冰的舊物，它承載著豐厚的歷史文化信息。讓文物從庫房裡走出來，就是要把文物所承載的歷史文化信息展示出來。從這些歷史文化信息中，我們不僅能感受到歷史的厚重，更能尋找到文化的自信。

著名社會學家費孝通先生在很早就提倡文化自信。他說過四句話，叫作「各美其美，美人之美，美美與共，天下大同。」所謂「各美其美」，就是要懂得我們民族文化的美。存放在各地庫房裡的文物，是進行歷史文化教育的最好教材。我們不僅能從文物上直觀地看到過去的製造工藝，而且能夠領略一個時期的社會文化生活。這種文化生活是源遠流長的，它的「下游」恐怕就是我們今天的生活。歷史是一個認識今天的坐標。我們探尋文化生活的源頭，本身是歷史的回溯，也是對今天生活的新認識。

客觀地說，文物的社會認知度還不夠。一方面是文物藏在「深閨人未識」，另一方面是人們不認識文物的價值。所以，讓文物「活」起來，是我們認識自己的歷史文化、增強文化自信的第一步。如果我們連自己有哪些寶貝都不知道，何談自信呢？所以，讓文物「活」起來，不是文博部門獨家的業務工作，而是社會層面的共同事情，是增強文化自信的大事。

文物「活」起來，就是讓文物所承載的歷史文化信息在人們生動的社會生活中延續和更新。這也是一項牽涉各個方面的系統工程。比如，文物保護與城市建設之間，就是一對需要精心應對的矛盾。城市發展要給文物和遺址留出空間，同時，文物和遺址也要在新的城市布局中發揮新的社會功用。城市建設不能破壞文物，文物保護也不能固化為城市發展的障礙。又比如，旅遊與文物的關係，旅遊景點因為有了文物而增強吸引力，旅遊發展又不能簡單地把文物和遺址當作「收入增長點」。再比如，文物所有者與使用者的關係，所有者和使用者的不同感受，其實決定著文物能不能拿出來，可不可以「活」起來。我們不能一味強調政府部門的保護職責，也要看到文物所有者和使用者的責任。

文物「活」起來，可以有不同的路徑，不同的方法。但是，「活」的目的應該是增強全社會的文化自信。因此，文物走出庫房，就要走到人們的社會生活中。文物和文物所承載的歷史文化信息，應該成為人們現代生活中必不可少的組成部分。無論我們走出多遠，無論生活方式發生了多少變化，我們都應該能夠感受到這種文化的滋養。我們悠久的民族文化，是幾千年來祖先創造和傳承下來的，它們也一定能給予我們今天的生活更多的智慧。