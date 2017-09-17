百姓過上更高質量生活

黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央領導下，各地區各部門堅持以人民為中心的發展思想，認真貫徹落實全面建成小康社會的戰略目標和方針政策，通過一系列惠民舉措，切實提高城鄉居民收入水平，增強人民群眾的獲得感。5年來，我國城鄉居民收入持續較快增長，收入差距不斷縮小，消費水平和質量持續提高，生活環境明顯改善，為到2020年全面建成小康社會的宏偉目標奠定了堅實基礎。