標本兼治 精準施策

甘肅省委常委、蘭州市委書記 李榮燦

大氣污染治理，事關群眾切身利益，事關改革發展大局。黨的十八大以來，蘭州市堅持標本兼治，積極創新舉措，聚焦突出問題，精準施策發力，取得治理成效重大突破，穩定退出全國十大污染城市行列，榮獲巴黎氣候大會「今日變革進步獎」，探索走出了北方地區、重化工城市大氣污染治理的成功路子，為治理大氣污染貢獻了「蘭州方案」「蘭州智慧」。

堅持把大氣污染治理作為貫徹落實新發展理念的重大政治責任。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央以堅定的歷史擔當，鮮明提出新發展理念，為加快推動生態文明建設指明了前進方向、提供了重要遵循。我們深入學習領會總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略，特別是視察甘肅重要講話和「八個著力」重要指示精神，始終牢記「綠水青山就是金山銀山」的諄諄教誨，圍繞「五位一體」總體布局和「四個全面」戰略布局，全面落實新發展理念，切實以良好生態環境集聚人氣、匯聚商機，推動形成新的經濟增長點，實現經濟效益、社會效益、生態效益相輔相成、相得益彰。

堅持把大氣污染治理作為踐行以人民為中心發展思想的重大民生工程。習近平總書記指出：「良好的生態環境是最公平的公共產品，是最普惠的民生福祉。」我們堅持以人民為中心的發展思想，把實現廣大人民群眾對美好生活環境的嚮往，作為實施大氣污染治理的根本出發點和落腳點，從群眾反映最強烈、最突出的問題入手，採取減排、壓煤、除塵、控車、增容、治堵、播綠等舉措，大力改善城市生態環境，進一步提升了廣大群眾的幸福感和自豪感，不斷拉近了黨和政府與群眾之間的距離，真正贏得了群眾的理解和支持，走好了大氣污染治理的「群眾路線」，為大氣污染治理向縱深推進提供了動力源泉。

堅持把大氣污染治理作為推動治理能力現代化的重大現實課題。大氣污染治理是一項系統工程，必須以改革創新的辦法，科學施策，協同推進。我們堅持大氣污染治理與推進治理體系和治理能力現代化相結合，與建設現代化中心城市、全國文明城市和國家園林城市、創新城市基層社會治理體系相結合，注重頂層設計，加強依法治污，嚴守生態功能保障基線、環境質量安全底線、自然資源利用上線，探索制定了實施大氣污染防治法辦法等6部地方性法規和政府規章，編製形成了8個方面的管控標準，推動大氣污染治理邁上科學化常態化制度化軌道。特別是全面推行網格化管理，實現了城市管理網格全覆蓋、巡查全天候、調度數字化和應用多元化，有效提升了社會綜合治理水平。