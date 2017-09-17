在破解世界級難題中做強

經濟日報·中國經濟網記者 王軼辰

黨的十八大以來，在不斷鞏固提升主體業務的同時，中國鐵建產業結構實現了歷史性升級，產業結構日益優化，協同效應日益顯現，創效能力日益提升

日前，中國鐵建十八局集團承建的我國最大規模、世界罕見的岩堆隧道——新建田師府至桓仁鐵路大前石嶺隧道安全貫通，破解了世界性特別不良地質極高風險隧道施工難題。

這樣的世界第一在中國鐵建屢見不鮮。開發高原鐵路建設成套技術，成功解決「高寒缺氧、多年凍土、生態脆弱」三大世界難題；建成路段相繼誕生時速486.1千米的世界高鐵運營線最高速、時速840千米的世界交會最高速；承建世界在建難度最大的海峽大橋、最大跨度客貨共用高鐵特大橋、最大跨度鐵路拱橋……一個又一個「堡壘」被中國鐵建攻克。

綜合實力不斷增強

中國第一條電氣化鐵路、第一條高原鐵路、第一條鹽湖鐵路、第一條沙漠鐵路、第一條重載鐵路、第一條高速鐵路……這諸多標誌性的第一都出自中國最大的鐵路設計和施工企業——中國鐵建。

成立以來，中國鐵建參與了國內所有大型鐵路建設，設計、建設里程超過10萬千米，在高原鐵路、高速鐵路、高寒鐵路、山區鐵路、複雜地質鐵路以及現代鐵路站房等領域擁有絕對優勢，首先提出市域鐵路等創新理念，始終領銜中國鐵路建設。

5年來，中國鐵建不斷取得新成績。

2012年12月，哈大高鐵通車。這是世界首條穿越高寒地區的高速鐵路，成功解決防凍脹路基、接觸網融冰、道岔融雪3大國際公認技術難題。

2014年12月，蘭新高鐵通車。其中300餘公里位於中國乃至世界鐵路風災最嚴重地區，一舉創下7項世界之最。

2016年12月，滬昆高鐵通車。這是中國東西向線路里程最長、經過省份最多的高鐵，是世界跨度最大、地形起伏最大、地質結構最複雜的鐵路。

5年來，中國鐵建綜合實力實現歷史性跨越，堅持黨的領導與企業發展深度融合，堅持黨的建設與生產經營協同發力，主要經濟指標全面翻番增長。

作為高鐵建設的主力軍，在我國已經建成的高速鐵路中，中國鐵建承擔了超過50%以上的勘察設計任務，承擔了超過45%以上的建設任務。

原創智造填補空白

5年來，在不斷鞏固提升主體業務的同時，中國鐵建的產業結構也實現了歷史性升級。通過堅持戰略引領，加強改革創新、加速資源整合、加快轉型升級，產業結構日益優化、協同效應日益顯現、創效能力日益提升。

中國鐵建重工集團是中國鐵建工業製造板塊的核心企業。鐵建重工集團董事長劉飛香告訴記者，10年創新發展，鐵建重工掘進機、特種裝備、軌道設備、軌道交通裝備等產業板塊從零起步、從無到有、從有到大，歷經「跟著跑」「並著跑」「領著跑」的「三級跳」，通過自主創新，一大批重大技術裝備成為國產首台首套，撐起中國製造的新高度，一大批拳頭產品技術直逼國際巨頭，達到世界領先水平。

走進鐵建重工位於長沙市的裝配車間，一排排令人拍案叫絕的「大國重器」躍然眼前。全球首台永磁電機驅動盾構機、全球首台護盾式掘錨機、國產首台大直徑敞開式TBM、國產首台單護盾TBM、國產首台雙護盾TBM、國產首台最小直徑TBM、國產首台大直徑鐵路盾構機……通過自主研發，鐵建重工推出了原創性、創新性、戰略性、顛覆性的國內和全球首台套產品共30餘項。

鐵建重工集團總經理程永亮說：「這些產品處於國際領先地位，出口多個國家和地區，其中國產盾構機首次批量出口發達國家，為世界、為中國填補了產業空白，帶動了行業技術進步和產業發展。」

5年來，鐵建重工充分利用中國鐵建長期積累的施工技術與經驗，堅持自主創新，成功打造了掘進機、特種裝備、軌道設備3大戰略性新興產業，創造了主要經濟指標30%以上的年均增長速度。

「專注於與施工工法密切關聯的非標、個性化、定製化高端裝備研發；只開發能夠填補國內外空白的產品；研發的產品市場佔有率和科技水平必須處於國內行業前三名。這就是鐵建重工產品開發的三項基本原則。」劉飛香說。

創新能力大幅提升

2015年12月，由鐵四院設計並代表中國鐵建實施設計施工總包管理的長沙中低速磁浮軌道交通全線建成試運行，這是我國首條投入運營的中低速磁浮線，也是目前全世界最長中低速磁浮線路。從軌道交通產品輸出、運用到技術維護全部由國內廠家完成，標誌著繼德國、日本、韓國后，中國成為全球第四個掌握磁浮技術的國家。

時間回到2014年5月，長沙磁浮快線開工建設。作為國內第一次採用EPC模式建設的軌道交通，中國鐵建將長沙磁浮快線視為一項重大戰略工程。開工儀式上，中國鐵建股份有限公司黨委書記、董事長孟鳳朝表示：「通過參與設計施工，培養人才、儲備技術、創造業績，快速形成磁浮業務的系統設計能力和規模發展效應，佔領磁浮交通領域技術制高點，並在國際市場參與競爭。」

長沙磁浮快線項目實際建設期只有一年左右，推進速度極快。鐵建人攻克多個技術難關。

作為國內首條中低速磁浮商業運營線，湖南省政府將其列為頭號重點工程。如何按時保質完成任務？鐵四院分管長沙磁浮快線工程的總工程師郭志勇說，細節決定成敗，從設計開始，每一個環節都挑戰著一個個不可能。比如路基設計。開工伊始，大部分磁浮專家都不讚成修建路基形式，最終他們用技術實力說服了專家，不僅用路基下穿滬昆高鐵的最佳通過形式解決了長沙磁浮快線的實際難題，而且給未來中低速磁浮工程的發展貢獻了一個世界級的首創。

「隨著長沙中低速磁浮項目的工程推進和市場推廣，中國鐵建已打造了中低速磁懸浮品牌示範效應，取得了較好的市場聲譽，成為世界磁浮軌道交通技術的引領者。」長沙磁懸浮總體設計負責人靖仕元說。