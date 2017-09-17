給藝術電影 找到「對」的觀眾

□ 牛 瑾

文藝與市場不該是對立的關係，藝術院線已經為兩者找到了一個好的契合點

這兩天，跟身邊的小夥伴一起刷了一部電影，《海邊的曼徹斯特》，豆瓣評分8.6。在國內同期上映的《星際特工：千星之城》等多部好萊塢影片的強勢之下，雖然頂著於全球大大小小電影節獲得239次提名、攬獎115次的光環，雖然被世界各地的影迷反覆證明是佳片，《海邊的曼徹斯特》在我國的票房卻不顯眼。但若論發行方式，還是值得說道說道的，因為這是首部通過「全國藝術電影放映聯盟」分線發行的海外影片，影片密鑰有效期長達3個月。

全國藝術電影放映聯盟成立於去年10月，首批在48個城市挑選了100個影廳作為核心影廳，專門放映具有獨特藝術價值的中外影片。這些影廳必須保證每天3場、每周10個黃金場次的安排。《海邊的曼徹斯特》此次計劃在全國66個城市、190家影院、270塊銀幕上映，也說明該聯盟下的院線正在不斷擴展中。

其實，每一部電影，哪怕是小眾類型，都有屬於它的「對」的觀眾。只是，絕大部分影片全線發行的現實，讓《海邊的曼徹斯特》這樣的文藝電影顯得更加弱勢，有些只能「一日游」「一場游」，甚至還發生過製作人發微博跪求排片的情況。而全國藝術電影放映聯盟目前在做的，就是將這些「對」的觀眾從茫茫人海中找出來，促成其與藝術電影的「牽手」。好在，「對」的觀眾正慢慢增多。

如今，被爛片「折磨」得身心疲憊的觀眾學會了用腳投票，他們當中越來越多的人開始關注高質量的藝術電影，這才出現了國內影迷到藝術影展看世界上的優秀電影的共識。也正因為如此，每年的上海國際電影節和北京國際電影節上，許多熱門佳片的放映場次，「手慢無」成了常態。但影展畢竟是「限量版」的，一年只有那麼幾天，全國藝術電影放映聯盟的分線發行卻是按需供應的，能更好地對接渴望觀看藝術電影的受眾。

好在，分線發行也嘗到了甜頭。客觀來說，《海邊的曼徹斯特》沒有宏大的場面，也沒有跌宕起伏的劇情，不像是一部有「觀眾緣」的電影。但因為分線發行，截至9月13日，該片以0.12%的排片佔比收穫了0.13%的票房佔比，累計票房達到757萬元，成績還是不錯的。之前，作為全國藝術電影放映聯盟發行的第一部國產文藝片，於今年3月上映的《八月》的最終票房結果及上座情況也顯示，藝術院線的表現要好過商業院線。

但也必須看到，我國文藝片的創作力量還很薄弱、市場條件還不完善，文藝片的繁榮將是一條長期的路，院線支持文藝片更是一個長線的投入。全國藝術電影放映聯盟分線發行培養文藝片高上座率的做法開了個好頭，但目前階段還是要考慮怎麼「活下來」並「活得好」的問題。畢竟，我國的影院和銀幕數量經過短時間的極速增長之後，市場趨於飽和，想要單獨另開藝術院線難度太大。所以，我國的藝術院線與商業院線是并行發展的，這就難保一部分觀眾不會到影院后臨時改主意、放棄文藝片。畢竟，與藝術電影牽手的「對」的人雖在增多，總量卻依然小眾。

此外，也得想想怎麼提高宣發能力的問題。美國或歐洲的藝術電影的宣發，走的是低成本路線，靠有靈氣的宣傳手段把「對」的人吸引到影院來。而我國，在電影宣發成本不斷攀升的同時，又多是靠媒體用友情價甚至免費形式幫忙宣傳積累口碑，這不具有可持續性。因此，必須打破這些既有的宣傳套路，壯大目標觀眾群體。

總之，文藝與市場不該是對立的關係，藝術院線已經為兩者找到了一個好的契合點，源源不斷的好片子會在這裏被更多的人看到。有消息說，斬獲了不少獎項的《不成問題的問題》也將在全國藝術電影放映聯盟上映。所以，不妨給自己一個機會，走進藝術院線，去看看已經上映的《海邊的曼徹斯特》或即將上映的《不成問題的問題》，屆時你會發現，愛上藝術電影並不難。