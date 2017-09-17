鐵腕治污贏得藍天

黨的十八大以來，蘭州市積極創新舉措，取得治理成效重大突破，穩定退出全國十大污染城市行列，探索走出了北方地區、重化工城市大氣污染治理的成功路子，為治理大氣污染貢獻了「蘭州方案」「蘭州智慧」

2003年，國家開始公佈重點監控城市大氣污染指數，數據顯示，之後的10年間蘭州市均位於全國后10位。黨的十八大以來，蘭州市以工業、燃煤及面源、尾氣以及二次揚塵污染治理為重點，開展了聲勢浩大的大氣污染綜合治理整體戰、攻堅戰。經過近年來的真抓實幹，蘭州市展現了空氣質量改善的「蘭州速度」，「蘭州藍」成為蘭州最亮麗的新名片。

市民歸屬感增強

「以前我最害怕過冬了。」家住蘭州市城關區通渭路的蔣先生對記者說，因為空氣不好，一個冬天下來，不是父母生病就是小孩咳嗽。一位初中教師王老師回憶說，之前每逢供暖期，教室里的咳嗽聲此起彼伏。

如今蘭州空氣質量不斷改善，百姓的健康得到了保障。據衛生疾控部門統計，2013年至2014年冬季採暖期，蘭州市城鄉居民呼吸系統疾病就診病例和就醫費用同比下降27.33%和47.4%；2015年至2016年冬季供暖期，同比又下降7.52%和17.89%。

空氣質量的改善增強了市民對城市的歸屬感、認同感和幸福感。許多人由過去一到冬季出去「躲污染」，到現在邀請朋友來游蘭州，共享清新空氣和美麗藍天。

「以環境質量改善帶動區域增長，是『蘭州模式』的重要啟示之一。」蘭州市環保局相關負責人說，近年來，蘭州市樹立「既要金山銀山，更要綠水青山」的理念，通過一系列綜合措施，社會經濟綜合效應顯著。

2015年12月，蘭州市作為全國唯一的非低碳試點城市應邀參加巴黎世界氣候大會，並榮獲「今日變革進步獎」，這一獎項主要肯定蘭州大氣污染治理的工作探索，對國內外同類城市治理大氣污染具有重要借鑒意義。

治污走向精細化

行走在蘭州街頭，人們偶爾會看見電線杆上安裝的空氣微型監測器。從外觀上看，大小和監控攝像頭差不多，只是它的背後有一個太陽能電池板，還有一根用來傳輸數據的小天線。

這是蘭州市目前正在調試的空氣微型監測站，它能及時掌握和判斷污染起源、遷移路徑，有針對性開展溯源分析和指揮調度，同時將監測數據用於基層考核，倒逼鄉鎮街道加強網格監管。

微型監測器只是目前蘭州市眾多「機防」中的一種。在大氣污染防治過程中，蘭州市不斷改進、創新監管手段，從「人防」逐漸向「機防」轉變。如對重點工地安裝揚塵智能監控設備，實時監測揚塵數據；加強無人機航拍巡查取證，為監管和考核提供依據。加強預警應急響應，針對沙塵、臭氧污染及靜穩天氣，制定、實施專門的應急方案。在環保部指導下，蘭州市還探索建立了排污權交易制度，開展了插卡排污、燃煤電廠超低排放試點工作，在全國首家開展了國家環境審計試點工作。

鍥而不捨為藍天

「蘭州當前出現污染最主要的原因是靜穩天氣和外來沙塵的影響。」蘭州市環保局大氣處副處長楊繼宏分析說。外部因素無法控制，但不代表要對突如其來的污染妥協。

例如，2016年10月31日至11月18日，受不利氣象條件影響，蘭州市連續19天為污染天氣。甘肅省委常委、蘭州市委書記李榮燦當即要求，動員一切可以動員的力量，堅決打贏這場藍天保衛戰，給廣大市民爭取更多的藍天。

蘭州市大氣污染應急指揮部果斷採取措施，從11月20日零時起，蘭州市啟動市區機動車單雙號限行措施，同時蘭州市政府向市民發佈致歉信，決定治污期間市民免費乘坐96條公交線路。

數據顯示，2016年蘭州市城區環境空氣質量新標達標天數為243天，優良率達到72.8%。PM10年均濃度114微克/立方米，較2013年下降25.5%；PM2.5年均濃度50微克/立方米，較2013年下降25.4%。

今年，蘭州市進一步細化了控制指標體系，確定了117項治理管控措施，基本形成了涵蓋各方面、各領域的大氣污染防治法規體系和長效治污機制。「蘭州市大氣污染治理一刻也不能放鬆，我們要以更高的標準，更嚴的作為，使大氣污染防治取得新的更大突破。」李榮燦表示。