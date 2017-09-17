第七屆有色金屬現貨期貨互動峰會舉行北京新浪網 (2017-09-17 03:45)
第七屆有色金屬現貨期貨互動峰會舉行
本報上海9月16日電 記者賴永峰報導：由江西銅業集團和上海期貨交易所共同主辦，金瑞期貨有限公司承辦，以「創新金融服務，共謀產業發展」為主題的第七屆中國有色金屬現貨期貨互動峰會16日在上海舉行，探討金融創新環境下產業的新型發展模式。
上海期貨交易所黨委書記、理事長姜岩表示，上海期貨交易所已上市6種基本金屬品種，形成較為完善的品種系列，未來將加強對不鏽鋼、氧化鋁、廢鋼、冷軋板等商品指數期貨新品種的研究。中國期貨業協會會長王明偉認為，我國期貨市場在國際市場的定價作用逐步發揮，90%以上有色金屬企業參與期貨市場，上海期貨交易所形成的有色期貨價格成為影響全球有色金屬貿易的重要指標。
中國有色金屬工業協會會長陳全訓表示，應進一步發揮好期貨市場的價格發現和套期保值功能，嚴防盲目投機，規避和化解市場風險。江西銅業集團公司黨委書記、董事長、總經理龍子平表示，江銅正在推動「智能工廠」試點和「互聯網+」礦山大數據平台兩個國家級項目建設，在融入「互聯網+」、打造「江銅智造」方面抓緊探索，努力助推行業創新驅動和轉型升級。
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