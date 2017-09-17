投資消費良性互動很關鍵北京新浪網 (2017-09-17 03:45)
投資消費良性互動很關鍵
今年以來，我國SUV產銷量增長明顯高於同期乘用車市場整體增速。為什麼SUV的產銷量會有這樣較大幅度的提升？這種特點與我國旅遊消費的快速增加是同步的。數據顯示，今年上半年國內旅遊收入和人數分別為2.17萬億元和25.37億人次，旅遊消費不斷擴大的趨勢十分明顯。SUV這種車型的一個突出特點就是能很好地滿足居民自駕出遊的需求。
這種同向增長的現象，成為投資和消費良性互動的範例。一方面，消費結構的升級帶動了新的增長點出現，為合理有效投資提供了更大發揮空間；另一方面也說明，只有圍繞消費市場的變化趨勢、需求熱點進行投資、創新和生產，提升產品和服務的有效供給，才能最大限度地提高投資和創新有效性，優化產業結構。
如今，大數據、雲計算、人工智慧等技術日益成熟，不僅帶來消費潛力釋放，成為擴大消費的重要支撐點，同時，也為我國經濟增長帶來新的契機。這種投資和消費的良性互動，對於進一步激發內需極為關鍵，更為我國由「製造大國」向「製造強國」轉變提供了有力的促進作用。
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