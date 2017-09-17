堅持軍民融合與創新驅動發展戰略相結合推動綿陽科技城建設實現新跨越北京新浪網 (2017-09-17 03:45)
堅持軍民融合與創新驅動發展戰略相結合推動綿陽科技城建設實現新跨越
新華社成都9月16日電 中共中央政治局委員、國務院副總理劉延東16日出席綿陽科技城建設部際協調小組第十三次會議時強調，要深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神特別是關於科技創新的理念要求，貫徹落實黨中央、國務院決策部署，牢記國家使命，拓展全球視野，探索軍民融合創新驅動發展的新路徑，推動綿陽科技城建設不斷取得新突破，為建設創新型國家和世界科技強國作出更大貢獻。
劉延東指出，建設綿陽科技城是黨中央、國務院的重大部署。黨的十八大以來，綿陽科技城在軍民融合創新、推動產業發展等方面取得了積極進展。劉延東強調，當今世界新一輪科技革命、產業變革與軍事變革加速發展，科技城建設要置身全球格局和全國發展大勢中，明確定位，彰顯優勢，服務好創新驅動發展和軍民融合重大戰略。要聚焦前沿，更加重視原始創新和顛覆性技術創新，攻克關鍵核心技術，培養高端創新人才。要推動軍民深度融合創新，健全「軍轉民」、「民參軍」、協同發展的新機制，促進資源共建共享，優化產業規劃布局，實現軍民良性互動。要深入開展創新改革試驗，推進「放管服」改革，加強部省市三級聯動協同，打造內陸城市開放創新高地。
全國政協副主席、科技部部長萬鋼，四川省政府和國務院有關部門負責同志出席會議。
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