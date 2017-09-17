「公司+農戶」共享紅利

黨的十八大報告強調「要多渠道增加居民財產性收入」。近幾年,銀行信貸審批、放款流程全面優化、提速，在幫扶小微企業發展、增加職工收入等方面讓我感受頗深。

我所在的公司從生態好的山村尋找農戶，為他們提供雞苗、鴨苗，讓他們養殖。這種「公司+農戶」的方式使得農戶能獲得穩定的收入，也使得我們的蛋品質量得到保證。

但是每到春節、端午節前後，我們總會面臨資金壓力。尤其是端午節前後，重慶皮蛋銷售進入高峰期，我們需要提前囤積原材料，加之皮蛋的生產製作周期長達1個月，佔用了企業大部分資金，有時會對合作農戶增加收入造成一定影響。

讓我意外的是，中國工商銀行重慶市分行工作人員主動聯繫了我，一位客戶經理說，工行推出了一款線上信用貸款產品——「網上小額貸款」，即便是資信記錄尚未健全、輕資產的小微企業，也可以得到銀行的授信。我這才知道，我們企業是工行根據企業結算數據、工商、稅務等外部信息綜合篩選出來的優質客戶，銀行根據我們這3年的結算流水，為公司核定了20萬元的授信額度。

我真是沒想到，企業流水竟然可以貸款，提款的速度也很快。這一政策緩解了企業資金壓力，解決了後顧之憂，不僅讓企業能夠快速發展，也讓更多的農戶和企業共享紅利。

（本報記者 郭子源整理）