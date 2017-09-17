踐行傳承「工匠精神」

我是中國鐵建電氣化局五公司成都地鐵10號線一期機電項目部副總工程師兼接觸網隊隊長，是千萬個電氣化軌道建設「蜘蛛俠」中的一員。從2008年學校畢業進入五公司工作以來，我就一直堅守在成都地鐵建設工地從事接觸網專業作業。

在工作中，為了提高接觸網螺栓預埋效率，我在施工工具上動起了腦筋，經過反覆試驗，一系列小改造獲得了成功。從此，我迷上了工藝改進和創新。此後，我發明和改進的「直流設備絕緣裝置」「地鐵隧道懸挂自動打孔台車」等，均獲得了較好的市場反響。

2016年，「勞動模範田振海工作室」成立，主要進行技術創新與人才培養。工作室成立至今，已獲得國家級實用新型專利4項、國家級發明專利1項。未來，我們將進一步整合高技能人才資源，形成團隊優勢。

施工現場，我不再只是個單獨的接觸網技術員，而是要肩負起更多的責任。我提出的關於提高管理效能的合理化建議多次被地鐵運營單位對口部門採納並組織實施；帶領的團隊多次獲得集團公司「優秀班組」「優秀青年突擊隊」稱號；負責的接觸網專業保持「零事故」電通的紀錄。

企業要做優做強，高水平技術人員是關鍵力量。希望能通過自己的努力，帶動更多的人來踐行和傳承「工匠精神」。

（本報記者 王軼辰整理）