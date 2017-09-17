為民族復興築路

□ 經濟日報·中國經濟網記者 齊 慧

110多年前，詹天佑在北京長城腳下建成了中國第一條鐵路——京張鐵路。今天，中國鐵路工程總公司又來到這裏，在地下100多米建設又一項超級工程——京張高鐵八達嶺長城站。這條智能高速鐵路將於2022年冬奧會期間亮相，與老京張鐵路交相輝映，帶著人們穿越長城，穿越中華民族的百年夢想。

道路通，百業興。有著123年歷史傳承的中國中鐵，伴隨民族工業的起步、發展、衰落、再發展全過程。從建成新中國第一條鐵路成渝鐵路開始，中國中鐵逢山開路、遇水架橋，先後為祖國修建了55%的鐵路、69%的高速鐵路、15%的高速公路、82%的城市軌道工程，建成了1.8萬公里大橋和1.3萬公里長大隧道，並14次遠征南極，出色完成了中山站、長城站、崑崙站的建設維護任務。

2014年5月10日，習近平總書記視察中國中鐵裝備集團，稱讚他們研發製造的盾構設備是世界第二、中國第一，並提出要「推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變」。這為中國製造轉型升級指明了方向，也是中國中鐵肩負的時代使命。

中國中鐵謹記總書記的囑託，銳意進取、改革創新，鑄就新的輝煌。截至2016年底，企業凈資產、總資產、營業收入、實現利潤分別比2000年增長15倍、19倍、21倍和41倍，在世界企業500強中排名第55位。美國ENR雜誌發佈的2016年全球最大250家工程承包商排名中，中國中鐵位列第二，成為一支打造「中國名片」的王牌軍。

創新助力中國鐵路領跑全球

創新是引領發展的第一動力。中國中鐵在總書記「三個轉變」的進軍號角中找到了方向，確定了以技術創新為驅動力的發展思路。他們依託高鐵建造技術、盾構掘進技術和橋樑結構健康與安全三大國家實驗室，以及11個國家認定的技術中心，不斷研發創新，在高速鐵路、高原鐵路、重載鐵路、電氣化鐵路、橋樑工程、隧道及地下工程、高端裝備製造、綠色環保等領域保持領先，創造了一大批國際一流的科技成果。

「這樣的產品我們想過，但並未行動。而你們做到了，值得點讚。」在第三十一屆德國慕尼黑國際工程機械展的展台旁，一位德國同行正在與中鐵裝備的技術人員進行交流。中鐵裝備自主研發的各類異形盾構機讓德國同行讚嘆不已。此後不久，中鐵裝備再次被國際同行點讚，只是地點換成了黎巴嫩，點讚者是國際知名建築商義大利CMC公司。中國自主研製的3.5米世界最小直徑硬岩掘進機將幫助義大利人完成黎巴嫩貝魯特供水項目。

火車跑得快，全靠車頭帶。中國中鐵先後有4名中國工程院院士、11名國家級突出貢獻專家、8名國家勘測設計大師。他們不僅是科技創新的帶頭人，更是中國技術在國際舞台的代言人。2016年4月，中國中鐵「隧道女神」嚴金秀當選國際隧道和地下空間協會（ITA）副主席，中國隧道工程技術在國際上的影響力不斷擴大。「共和國雙百人物、全國知識型產業工人」竇鐵成既是全國高級專業技術人才的代表，又是中國中鐵的驕傲。

蜀道難，難於上青天。從四川到有「八山一水」之稱的貴州更是難上加難。就在這八山一水間，上百名追求世界最高技術水準的中國中鐵人正揮汗如雨。上萬塊軌道板列成長龍，氣勢恢宏。伸手觸摸，混凝土澆築出的板材竟有端硯一樣的觸感，溫潤、滑膩。這是我國擁有完全自主知識產權的CRTSⅢ型軌道板，是高速鐵路平穩運行的基礎，也是中國高鐵「走出去」的主要技術支撐之一。據介紹，我國已經擁有了自己的整套高速鐵路建設技術、裝備製造技術、運營維護技術以及整套高速鐵路技術標準。

中國中鐵在2016年迎來了豐收。京滬高速鐵路為他們帶來了第五個國家科學技術進步獎特等獎；還有3項管理成果獲得「中國質量獎提名獎」。目前，中國中鐵擁有有效專利5964項，榮獲151項中國建築工程魯班獎，成為全國首批創新型企業。在推動民族工業復興的夢想之路上，中國中鐵認真踐行「三個轉變」，積極推動中國技術標準國際化，打造了「中國高鐵」「中國大橋」「中國隧道」「中國裝備」等一系列亮麗的國家名片。

改革讓百年企業再立潮頭

黨的十八屆三中全會吹響了全面深化改革的號角，國有企業的歷史性變革也隨之展開。

中國中鐵緊扣重點領域和關鍵環節，加強頂層設計。他們以提高發展質量和經濟效益為目標，以創新體制機製為重點，做好加法，通過開源增收加快發展；做好減法，通過削冗減支降本增效；做好乘法，通過改革創新釋放動能；做好除法，通過興利除弊強身健體，破解長期困擾企業發展的重難點問題。

早在2007年就實現境內外整體上市的中國中鐵，始終把資本市場作為完善公司治理結構、推動混合所有制改革的重要途徑，並取得了許多重要成果。2015年6月，中國中鐵A股再度進入上證50指數，成為中國股市的權重股和風向標。2017年3月，中鐵高新工業股份有限公司（簡稱「中鐵工業」）在滬上市，中國A股市場又新增了一家高端裝備製造企業。

中國中鐵在國家推進供給側結構性改革中看到了轉型升級、提質增效的歷史性機遇。2016年6月，在深圳福田交通樞紐，數百名深圳市民共同見證了中國中鐵以BT模式投資建設的深圳地鐵11號線開通。這是我國一次建成里程最長、時速最快的「海景地鐵」，大大便捷了市民出行，推動了深圳現代化國際化創新型城市的發展。

商業模式在中國中鐵得到不斷創新，從EPC總承包模式的鄭州、青島等城市地鐵項目，到BT模式的柳州三橋一路、深圳地鐵5號線等重點項目，再到PPP模式的呼和浩特地鐵1號線、陝西綏延高速公路等工程，這些適應經濟新常態的變革為企業持續健康發展提供了源源不斷的內生動力。

「走出去」共建美麗新世界

2016年6月22日，習近平總書記和烏茲別克總統卡里莫夫共同見證了「安格連—帕普」鐵路隧道通車。中國中鐵承建的這條「中亞第一長隧」，比原計劃提前了100天通車，改變了烏境內運輸需要繞道他國的窘境。

習近平總書記指出，這是中烏共建「一帶一路」的重大成果，也是中烏兩國人民友誼與合作的新紐帶。卡里莫夫總統更是稱讚這是烏茲別克值得慶祝的一天，是必將載入歷史的一天。

中國中鐵黨委書記、董事長李長進說：「中國中鐵願與各國人民一道把我們的星球建設得更加美好。」

說起海外鐵路，中國中鐵人第一個想到的就是遠在東非的坦讚鐵路。50多歲的周平是中鐵二局新運公司的員工，小時候最盼望的事情就是將思念寫在小紙條上，夾在母親的信里寄給父親。那時他的父親和5萬多中國中鐵援外人員一起鑄就了1860.5公里的坦讚鐵路。40多年後，在狂風凜冽的東非高原上，他子承父業，為非洲修建第一條電氣化鐵路——亞吉鐵路。「父親那時修鐵路基本靠人工，架梁進程非常緩慢。如今亞吉鐵路利用大型架橋機，一天最多可以鋪設12片。」周平他們用6個多月的時間完成了400多公里的鋪軌。在周平的動員下，他的兒子也來到衣索比亞，投身亞吉鐵路的建設和運營管理。

像周平一家三代人這樣的傳承，在中國中鐵有很多，中鐵建工東非公司就是其中的典範。緣自坦讚鐵路，紮根於坦尚尼亞，三獲坦尚尼亞「最佳外資承包商」大獎，他們CRJE的品牌已經成為坦尚尼亞不可或缺的一部分。走在坦尚尼亞的大街上，跟路人打聽CRJE，人們往往會豎起大拇指，像介紹自家孩子般驕傲地講述他們的CRJE。

從東非跨越印度洋來到孟加拉帕德瑪河畔，中國中鐵正在這裏為孟加拉國人民建設「夢想之橋」——帕德瑪大橋。這座橋將孟加拉西南部21個區和首都達卡連成了一片，預計會帶動孟加拉國每年1.5%的GDP增長。

今年9月1日，在習近平總書記和巴西總統米歇爾·特梅爾的共同見證下，中國中鐵與巴方簽署了《巴西FIOL鐵路及相關配套工程綜合一體化項目合作備忘錄》。此外，還有俄羅斯莫喀高鐵、印尼雅萬高鐵、中老鐵路、匈塞鐵路等一批互聯互通重點工程正在有序推進。中國中鐵在「一帶一路」建設的偉大實踐中勇當開路先鋒。

加強黨建築牢現代國企根基

蘇北的春天，煙柳縹緲，更有中國中鐵建設者鏗鏘有力的誓言。「圓夢高鐵，報效鹽阜」的黨建主題活動正在徐鹽鐵路建湖制梁場舉行，上千名建設者在黨旗下莊嚴宣誓，助推蘇北全面進入「高鐵時代」。就在此前一周的平潭海峽，呼嘯的海風中也激蕩著建設者們同樣的築夢宣言。作為擁有基層黨組織和黨員人數最多的中央企業，中國中鐵始終把企業黨的建設作為凝聚發展力量的根本保證，努力把管黨治黨責任放在心上、扛在肩上、抓在手上。

今年6月28日的股東大會上，黨建工作納入公司章程的修正案高票通過。中國中鐵成為中央企業第一家黨建工作進章程的整體境內外上市公司，為充分發揮黨委領導核心和政治核心作用奠定了堅實基礎。

今年5月25日，在西藏林芝市米林縣，中國中鐵舉行了「再戰雪域高原、建功川藏鐵路」勞動競賽表彰推進會。這已經是建設者們在有著「最難建的鐵路」之稱的川藏鐵路上的第三個年頭。面對艱苦環境和艱巨任務，中國中鐵黨委充分發揮項目黨支部的戰鬥堡壘作用，堅持施工戰線延伸到哪裡，黨組織就建立到哪裡，活動就開展到哪裡，作用就發揮到哪裡。廣大黨員不僅發揮了衝鋒在前的模範帶頭作用，更以細緻入微的思想政治工作，團結大家勠力同心、奮勇拼搏。

早在11年前，中國中鐵就在青藏高原上高揚黨旗了。那是在青藏鐵路格拉段建設中，6萬建設大軍攻克了「多年凍土、高寒缺氧、生態脆弱」三大世界性難題，鍛造出「艱苦不怕吃苦，缺氧不缺精神，風暴強意志更強，海拔高追求更高」的青藏鐵路建設精神，與大慶精神、載人航天精神一起成為中央企業先進精神的代表。

就在上個月，中國中鐵又迎來了一件大喜事。巨曉林、白芝勇、王中美三位勞模光榮當選黨的十九大代表。「我受益於這個蓬勃發展的時代，希望有更多的農民工能像我一樣，更有獲得感。」巨曉林，這位史上「最牛」農民工，每當講起自己從一名農民工成長為中華全國總工會副主席的奮鬥歷程，都離不開「心懷感恩，放飛夢想」這個主題。他坦言，如果沒有中國中鐵對基層黨建的重視，他不會成長為高級技師，也不會有今天的貢獻。

「抓黨建工作，如果與企業改革發展相脫節，黨組織就不會有創造力、凝聚力、戰鬥力。」李長進說，「我們解決這個難題的方法就是把黨建工作延伸到基層。」通過深入開展重點工程黨旗紅、區域黨建、打造「全面從嚴治黨示範性工程」等主題實踐活動，黨的基本組織、基本隊伍、基本制度、基本活動、基本保障、基本作用等六項基礎工作逐步落實落地，中國中鐵項目黨建、區域黨建、農民工黨建等「八位一體」的基層黨建工作新格局正在形成。